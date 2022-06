G7-Gipfel in Elmau: Der Einsatz der Bundespolizei hat begonnen

Die Bundespolizei hat anlässlich des nahenden G7-Gipfels die Binnengrenzkontrollen aufgenommen. © Bundespolizei

Noch eine Woche, dann ist Gipfelzeit im Werdenfelser Land. Die Polizeipräsenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde hochgefahren - der Einsatz der Bundespolizeidirektion München anlässlich des G7-Gipfels hat begonnen.

Die Bundespolizeidirektion München hat anlässlich des G7-Gipfels die Binnengrenzkontrollen aufgenommen. Es handelt sich um den größten Einsatz der Bundespolizei in Bayern seit Jahren. Die Beamtinnen und Beamten werden insbesondere ihre bahnpolizeilichen Aufgaben wahrnehmen und den grenzüberschreitenden Verkehr überwachen. Dies bezieht sich nicht nur auf den grenzüberschreitenden Straßenverkehr oder das Schienennetz, sondern auch auf die sog. Grüne Grenze. Auch die Flugverbindungen am Flughafen München bleiben im Blick.

Reisende müssen mit entsprechenden Kontrollen im Grenzgebiet rechnen. Die Beeinträchtigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr sollen allerdings auf das „für die öffentliche Sicherheit erforderliche Maß“ beschränkt werden. Die Bundespolizei bittet darum, Reisepass oder Personalausweis mitzuführen, um die Kontrollzeit so gering wie möglich zu halten.

Neben den Beamtinnen und Beamten, die grenz- und bahnpolizeiliche Aufgaben zu erfüllen haben, spielen auch die Hubschrauber der Bundespolizei eine besondere Rolle im G7-Einsatz. Die Piloten werden nicht nur die Bundespolizeidirektion München, sondern weitere vielfältige Bedarfsträger unterstützen.

Die bayerische Landespolizei hat ein gemeinsames kostenfreies Bürgertelefon ins Leben gerufen, an dem sich auch die Bundespolizei beteiligt. Aus Deutschland ist die Hotline erreichbar unter Tel. 0800 7766330. Für Anfragen aus Österreich steht die Rufnummer 00800 77663300 zur Verfügung.

Die Bevölkerung hat so die Möglichkeit, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Gipfeltreffen direkt an ihre Polizeien zu richten.„Nutzen Sie diese für alle Anliegen und Fragen, die Sie an uns haben“, so das Angebot des Präsidenten der Bundespolizeidirektion München, Dr. Karl-Heinz Blümel. Er sicherte bei der Pressekonferenz der Bundespolizei am Grenzübergang Griesen zu, die Beeinträchtigung für die Bürgerinnen und Bürger „so gering wie möglich zu halten“. kb