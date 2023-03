„Reparier-Bar“ in Garmisch-Partenkirchen: Ehrenamtliche helfen, Altgedientes wieder fit zu machen

Teilen

Der Wegwerfmentalität etwas entgegensetzen: Heinz Löbel mit Hochbaum Clauss reparieren Lampen. © AWO Bezirksverband Obb

GAP – Manchmal sind es nur Kleinigkeiten: eine defekte Lötstelle, ein Kabelbruch, brüchiger Leim oder ein abgerissener Saum: Hilfe zum Reparieren, Wiederverwerten oder Aufwerten von Kleidung, Kleingeräten, Hausrat und Spielzeug, geben die Ehrenamtlichen der „Reparier-Bar“ in Garmisch-Partenkirchen gern. Am Samstag, 18. März, von 10 bis 12 Uhr, sind sie im Seniorentreff Aschenbrenner an der Ludwigstraße wieder im Einsatz.

Mehr als 20 Besucher mit noch mehr Problemen besuchten im Februar das Repair Café der AWO. Dort halfen ihnen ein gutes Dutzend Ehrenamtliche ihre defekten Geräte, aber auch Kleidungsstücke zu reparieren oder „aufzuhübschen“. Auch dieses Mal gibt es wieder die bewährte Hilfe und Unterstützung bei Computerproblemen, zu Handy-Fragen und Videokasetten-Digitalisierung. Rechtzeitig zur Radl­saison können Radler unter fachkundiger Beratung und mit geeignetem Gerät ihr Radl fit machen (nötige Ersatzteile bitte mitbringen).

Nicht jeder Versuch glückt, mitunter fehlen spezielle Ersatzteile, aber den allermeisten Besuchern konnte bislang geholfen werden. Ein Versuch lohnt allemal, spart Geld, rettet Lieblingsstücke und schont unsere Umwelt.

Dieses Angebot gibt es wieder am Samstag, 18. März, von 10 bis 12 Uhr im Seniorentreff Aschenbrenner, Ludwigstr. 73, wobei bei großem Andrang die Unterstützung und Beratung nur eine halbe Stunde gewährt werden kann. Kaffee und Kuchen verkürzen die Wartezeit bei einem Erfahrungsaustausch und netten Gesprächen. Telefonische Voranmeldung ist vorteilhaft (0177 331 6682). tra