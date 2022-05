Wartungsarbeiten am Tunnel Farchant

Wartungsarbeiten führen dazu, dass der Tunnel Farchant gegenwärtig im Gegenverkehr befahren wird. © vwalakte

Der Tunnel Farchant muss gegenwärtig im Gegenverkehr befahren werden, denn beide Röhren werden abwechselnd einer Wartung und Reinigung unterzogen. Die Verkehrseinschränkung dauert bis 13. Mai.

Am 3. und 4. Mai werden die Röhren des Tunnels Farchant mit speziellen Reinigungsfahrzeugen gereinigt. Dies dient der Bauwerkserhaltung sowie einer Aufhellung der Tunnelröhren zur Gewährleistung von guten Sichtverhältnissen und damit erhöhter Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmer.

Zwischen dem 5. und 8. Mai werden zusätzlich Instandsetzungsmaßnahmen an der Loi­sachbrücke am Tunnelportal Nord (Fahrtrichtung München) durchgeführt und Vorbereitungen für den G7 Gipfel getroffen. Zeitgleich werden die Bauteile einer Bauwerksprüfung unterzogen. In der Zeit vom 9. bis 13. Mai erfolgt schließlich die planmäßige Tunnel-Frühjahrswartung. Dabei wird die Betriebstechnik instandgehalten sowie die Sicherheitsprogramme des Tunnels auf vollständige Funktion überprüft. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet um Verständnis. kb