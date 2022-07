Musikwanderungen, Meisterkurs, Liederabende und Sinfoniekonzert – der „Garmischer Meister“ wird gefeiert

Von: Ilka Trautmann

Das Stuttgarter Staatsorchester unter Leitung von Cornelius Meister bietet in seinem Orchesterkonzert am Samstag unter anderem exklusiv die Premiere eines zuvor noch nie aufgeführten Orchesterstücks von Richard Strauss, das bislang im Archiv geschlummert hat. © Matthias Baus

GAP – Der späte Zeitpunkt, der dem G7-Gipfel geschuldet ist, kann die Vorfreude auf die diesjährigen Richard Strauss-Tage nicht trüben. Vom 27. bis 31. Juli 2022 ehrt Garmisch-Partenkirchen erneut den großen Komponisten, der 1908 mit dem Bau einer Villa hier seine neue Wahlheimat fand. Von Garmisch-Partenkirchen aus trat er Konzertreisen in die umliegenden Kunstmetropolen an und viele seiner berühmten Werke wurden in der „Villa Strauss“ komponiert.

Das diesjährige Programm widmet sich einer früheren Epoche und steht im Zeichen des Vaters, denn die Musikwelt begeht in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Franz Strauss. Auf vielfältige Weise soll der Blick auf ihn und sein künstlerisches Umfeld sowie die Einflüsse auf den jungen Richard Strauss und sein Schaffen gerichtet werden. Von Richard Strauss erklingen Werke, die unter dem Einfluss des Vaters und Komponisten aus dessen Umfeld standen. Folglich liegt der musikalische Schwerpunkt auf Werken aus den späten Jugend- und frühen Meisterjahren von Richard Strauss. Zu Gast ist das Diogenes Quartett, das Staatsorchester Stuttgart, das Salzburg Ensemble und zum Beispiel Günther Groiss­­böck (Bass). Den Meisterkurs wird Francisco Araiza leiten. Eine ganze Woche probt er mit den Künstlern und gibt am Freitagnachmittag ein großartiges Abschlusskonzert. Die großartige Berglandschaft, die schon Strauss zu seinen zeitlosen Tonschöpfungen inspirierte, bietet wieder die einzigartige alpine Kulisse für vier Tage konzentrierte Musik. Abgerundet wird das Programm durch ein Eröffnungskonzert der Musikkapelle Partenkirchen „Strauss im Park“ (diese Veranstaltung ist kostenfrei), vier musikalischen Wanderungen und zwei Lesungen.

Der Samstag ist das Highlight der Strauss-Tage: Denn das Sinfoniekonzert mit dem Staatsorchester Stuttgart am 30. Juli, ab 19.30 Uhr, verspricht die Uraufführung einer Concertouvertüre von Strauss. Am Samstagnachmittag finden außerdem ein Künstlergespräch (14 Uhr) und ein Liederabend (17 Uhr) mit dem derzeit besten Strauss-Sänger Günther Groissböck statt.



Infos zu den Musiktagen findet man unter http://www.richard-strauss-festival.de.Tickets kann man über gap-ticket.de, Tel. 08821-7301995 oder muenchenticket.de sichern. tra

Programmsplitter Mittwoch 27. Juli 9 Uhr: Musikwanderung I 10 Uhr: Meisterkurs I

20 Uhr: Eröffnungskonzert „Strauss im Park“ mit der Musikkapelle Partenkirchen

Donnerstag 28. Juli 10 Uhr: Musikwanderung II

10 Uhr: Meisterkurs II

10.30 & 18 Uhr: Tanzprojekt Alpensinfonie

15 Uhr: Lesung „Mein lieber, gütiger Papa“

Freitag 29. Juli 7 Uhr: Musikwanderung III 15 Uhr: Abschlusskonzert Meisterkurs

19 Uhr: Kammermusikabend mit dem Diogenes Quartett

Samstag 30. Juli 7 Uhr: Musikwanderung IV 14 Uhr: Künstlergespräch mit Günther Groissböck

17 Uhr: Liederabend mit Günther Groissböck

19.30 Uhr: Sinfoniekonzert mit dem Staatsorchester Stuttgart

Sonntag 31. Juli 11 Uhr: Matinee „Juwele großer Kammermusik“

15 Uhr: Lesung „Strauss auf bayrisch“

18.30 Uhr: Ausklang