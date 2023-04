Richard-Strauss-Tage 2023 in Garmisch-Partenkirchen

Von: Ilka Trautmann

Teilen

Sarah Marie Kramer: Die kanadische Sopranistin erhielt ihre Gesangsausbildung in Den Haag und war Finalistin des renommierten Richard-Strauss-Wettbewerbs in 2017. Zu den Strauss-Tagen 2023 kommt sie als Stargast. © Andrej Grilc

GAP – Das Programm der Richard-Strauss-Tage 2023 wurde dieser Tage vorgestellt und lässt Vorfreude aufkommen. Die Musik von Richard Strauss dort genießen zu können, wo der Meister einst Inspiration fand – das ist eben nur in Garmisch-Partenkirchen möglich. Das lockt nicht nur ausgesprochene Strauss-Kenner Jahr für Jahr unter die Alpspitze, wie der künstlerische Leiter Dr. Dominik Sedivý feststellt. Er betreut als Leiter des Richard-Strauss-Insituts im dritten Jahr das Musikfestival und sieht im Landkreis selbst noch einiges an Potential. Neue Zielgruppen zu erschließen, gehört deshalb für ihn und sein engagiertes Team zur Zielsetzung. Die Verbindung Strauss und Landschaft noch stärker zu nutzen, ist ein weiterer Anspruch. „Die Musik von Strauss ist hier mit allen Sinnen erlebbar. Seine Alpensinfonie kann man in Garmisch-Partenkirchen förmlich sehen“, ist Sedivý überzeugt.

Das Programm der Richard-Strauss-Tage 2023, die vom 14. bis 18. Juni in Garmisch-Partenkirchen stattfinden werden, setzt einmal mehr auf die Verbindung von Strauss und Landschaft. So gehören auch die beliebten Musikwanderungen wieder dazu. Sie sind eine Konstante und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. In diesem Jahr wird es diese drei Angebote geben:

• Stadtrundgang auf den Spuren von Strauss und Levi



• Wanderweg eines Komponisten (Kramerplateau)



• Hoch hinaus –Höhenweg zur Hochalm (inkl. Fahrt mit der Kreuzeckbahn)



Strauss wird auch 2023 auf verschiedenste Art und Weise präsentiert. Keineswegs richtet sich das Programm dabei nur an Straussianer und ausgewiesene Klassikfans. „Strauss ist nicht verstaubt und nicht nur für ein intellektuelles Publikum gedacht“, verspricht Sedivý, der Berühungsängste abbauen will. Tolle Musik, hervorragende Konzerte und hochklassige Künstlerinnen und Künstler werden die Musiktage wieder zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen, kann er versprechen.



Ein Programmteil ist auch wieder der Meisterkurs. Petra Lang, eine der derzeit größten Wagner- und Strauss-Sängerinnen, leitet diesen Meisterkurs, in dessen Fokus das deutsche Opernfach stehen wird. Wer den „Werkstatt“-Charakter einer Einstudierung miterleben möchte, hat auch diesmal als Zaungast im Richard-Strauss-Institut an vier Tagen Gelegenheit dazu. Am Samstag, 17. Juni, wird es um 14 Uhr dann das Abschlusskonzert im Kongresshaus geben – die teilnehmenden Sängerinnen und Sänger präsentieren dann ihre einstudierten Werke.

Vorträge, Führungen durch das Museum des Richard-Strauss-Instituts, zwei mundartliche Strauss-Kabaretts mit Musik sowie informative Podiumsgespräche, sind ebenso im Programm zu finden. Das Eröffnungskonzert „Strauss im Park“ am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr, im Kurpak Partenkirchen, wird erneut von der Musikkapelle Partenkirchen gestaltet. Dies war schon im vergangenen Jahr ein absolutes Highlight.



Auf Konzertveranstaltungen mit höchstmöglichem künstlerischen Anspruch darf man sich natürlich auch freuen: U.a. „Macbeth“ von Strauss und die „Vier letzten Lieder“ werden von Sarah Marie Kramer und der Pilsner Philharmony unter Leitung von Rémy Ballot dargeboten (Samstag, 17. Juni 2023, 19.30 Uhr Kongresshaus). Bei einem Matineekonzert am 18. Juni im Michael-Ende-Park erklingen u.a. die Suite aus dem „Rosenkavalier“ und das Adagietto aus der 5. Sinfomie von Mahler. Ein hochkarätiger Liederabend mit Liedern von Robert Schumann, Richard Wagner und Richard Strauss, interpretiert von Andreas Schager, beschließen die Musiktage (Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, Kongresshaus).



In Kooperation mit der Bürgermeister-Schütte-Schule und dem örtlichen Kiwanis-Club gibt es bei den diesjährigen Richard-Strauss-Tagen eine Theatervorstellung. „Ariadne 2.0“ heißt das Stück, das eigens von Studenten für die Musiktage geschrieben wurde. Nach einem Mal- und einem Tanzprojekt werden sich die Schülerinnen und Schüler unter kompetenter Anleitung damit an eine zeitgemäße, humorvolle Theateradaption wagen. Kiwanis-Präsident Peter Bitzl ist überzeugt von diesem Projekt, das nunmehr ins dritte Jahr geht und auch er will Berührungsängste abbauen: „Die Jugendlichen werden durch dieses Projekt deutlich selbstbewusster und strukturierter“, ist er überzeugt.



Alle Informationen zum genauen Programm der Strauss-Tage 2023 und dem Kartenvorverkauf unter www.richard-strauss-tage.de tra