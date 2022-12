Richard-von-Weizsäcker-Forum zu Gast im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Stellvertretender Landrat Dr. Michael Rapp (2. v. r.) mit den internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Richard-von-Weizsäcker-Forums. © David Ausserhofer

GAP – Im Jahr 2014 gründete die Robert-Bosch-Stiftung in Berlin eine Academy, um hier Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Experten aus aller Welt einen Raum für Austausch und internationale Zusammenarbeit zu geben. In den sogenannten Fellowships (Stipendien) wird Gästen aus der ganzen Welt (im Moment aus 37 Ländern von 6 Kontinenten) die Möglichkeit gegeben, sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit drängenden Fragen von globaler Bedeutung auseinander zu setzen.

Im Herbst waren ehemalige, aktuelle und zukünftige Stipendiaten der Robert-Bosch-Academy zu Gast in Garmisch-Partenkirchen, um sich dem Thema Kommunalpolitik im Zeichen der Klimaerwärmung zu beschäftigen. Nach einem Besuch auf der Zugspitze kamen sie im Kongresshaus zu Vorträgen und Diskussionsrunden zusammen. Dabei war der stellvertretende Landrat Dr. Michael Rapp als Hauptredner geladen und brachte den internationalen Gästen die aktuellen politischen Entwicklungen in unserer Alpenregion in Bezug auf den Klimawandel näher.

In dem rund einstündigen Vortrag in Englisch betonte Dr. Michael Rapp die Veränderungen der bayerischen Lebensgrundlagen aufgrund extremer Wetterbedingungen, höherer Lebenshaltungskosten und Veränderungen in der Tourismusbranche, die eine Haupt­einnahmequelle besonders in unserer Region darstellt.

„Die Bayerischen Alpen sind eine der Regionen in Europa, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Meteorologische Daten zeigen, dass die Durchschnittstemperatur hier seit dem 19. Jahrhundert um zwei Grad Celsius gestiegen ist. Die Alpen werden grüner, die Vegetation blüht früher im Jahr und Bäume wachsen an Orten, die früher mit Schnee bedeckt waren“, so Dr. Rapp.

Er führte aus, dass sich die Kommunalpolitik deshalb in einem ständigen Spannungsfeld zwischen aktueller Tagespolitik und geplanten strategischen Maßnahmen befinde. Das habe auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen früh erkannt und 2016 ein Klimaschutzmanagement geschaffen, das inzwischen zu einer großen Stabsstelle mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen ist, in die die Bereiche Klimamanagement und Mobilitätsmanagement gebündelt sind. Das Mobilitätsmanagement wird als wichtiger lokaler Hebel im Klimaschutz gesehen, da der Wandel von der Autoabhängigkeit hin zu mehr nachhaltiger, aktiver und geteilter Mobilität eines der großen Ziele der Mobilitätsentwicklung im Landkreis ist.



Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und seine drei Nachbarlandkreise hätten es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 im eigenen Einflussbereich klimaneutral zu werden, erklärte Rapp. Derzeit werde ein CO²-Monitoring-System eingeführt, das die gesamten Prozesse der Verwaltung abbildet und auf dessen Basis Maßnahmen entwickelt und bewertet werden. Auch wurde begonnen, die Energieerzeugung und -bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude wie Schulen oder Verwaltungsgebäude umzustellen, indem Solarenergie und Biomasseheizungen integriert werden. Rapp traf dabei offensichtlich einen Nerv, denn über eine Stunde dauerte die anschließende Diskussion in der der stellvertretende Landrat dem internationalen Publikum Rede und Antwort stand.



Im Anschluss erklärte Dr. Ulrike Wolf, Ministerialdirektorin im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, dass die Staatsregierung in E-Mobilität und die Sanierung von Seilbahnen sowie in digitale Innovationen investiere, um den Massentourismus zu begrenzen.



Abrundend beschrieb Prof. Dr. Hans Peter Schmid, Direktor des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie, einer der deutschen Spitzenforschungseinrichtungen mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen, in seinem Vortrag das Dilemma zwischen langfristigen Prozessen des Klimawandels und den kurzfristigen Interessen und Themenfelder in der Tagespolitik. kb