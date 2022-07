„Rikscha, bitte!“: Freie Fahrt (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren in Garmisch-Partenkirchen

Sichtbar gute Laune macht die Fahrt im Viertel: Bei GAP.beinand können (nicht nur) Seniorinnen und Senioren mit der LongLeif-Rikscha unterwegs sein. © PHILIPP GUELLAND

GAP – Bereits seit Mai sind die Pilotinnen und Piloten als ehrenamtliche Fahrer mit der LongLeif Rikscha unterwegs. Regelmäßig unternehmen sie mit ihren Fahrgästen aus dem Caritas Altenheim St. Vincenz und der Seniorenresidenz Antonea die wöchentlichen Heimatreisen und werden dort immer schon freudig erwartet.

„GAP.beinand ist ein echt buntes Angebot von allen für alle – und da sind wir natürlich auch mit der Rikscha dabei – an allen Tagen!“, meint Beate Löw-Schneyder, die bei LongLeif u.a. auch die Rikschafahrten koordiniert. „Wir bieten zum einen den Shuttleservice per Rikscha zu einigen Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür im KIT-Campus Alpin oder in den Garten im Hölzlweg an.“ Besonders schätzen die Fahrgäste aber die „Fahrt im Viertel“, das sind meist Wunschfahrten zu den Orten, die einem besonders vertraut sind, wo man aufgewachsen ist, lange Jahre als Familie gelebt hat. Oder wo man, weil die eigene Mobilität eingeschränkt ist, eben nicht mehr hinkommt – und wo sich so viel Neues getan hat.

Die Fahrten im Viertel sind am Do., 14.07., Fr., 15.07. und So., 17.07. jeweils in der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr möglich. Dazu ist eine Anmeldung jeweils bis zum Vortag unter 08821 730 76 84 oder unter anmeldung@longleif.de notwendig. Bei Regen finden die Fahrten nicht statt. Es können jeweils ein oder zwei Fahrgäste mitfahren; eine Fahrt dauert ca. 30 bis 60 Minuten, je nach Wunsch und Möglichkeit. Die Rikschafahrten sind kostenfrei. Wer sich gerne weiter über die LongLeif Rikscha und das Angebot informieren möchte: rikscha.longleif.de kb