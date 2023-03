Riskantes Überholmanöver zwischen Murnau und Hofheim

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Mannes beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich bei den ZED Weilheim mit Sitz in Murnau unter der Telefonnummer 08841/6176-252 zu melden. (Symbolbild) © Fotostand/imago-images (Symbolbild)

Region - Am 06.03.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw die St 2038 in Richtung Bad Tölz. Kurz vor der Ortschaft Hofheim überholte er eine Kolonne, bestehend aus drei Fahrzeugen. Er übersah dabei einen 33-Jährigen, der mit seinem Pkw aus Hofheim in Richtung Murnau unterwegs war. Der Mann aus dem Tölzer Landkreis setzte seinen Überholvorgang jedoch ungehindert fort. Der Fahrer im Gegenverkehr musste deshalb stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Anschließend setzten beide ihre Fahrten fort. Der Tölzer konnte durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Weilheim angehalten werden. Gegen den 64-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Mannes beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich bei den ZED Weilheim mit Sitz in Murnau unter der Telefonnummer 08841/6176-252 zu melden. kb