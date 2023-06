Rodeln auf der Zugspitze - Die perfekte Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen im Tal

Rodeln im Sommer. © Dominik Bartl

Im Tal herrschen sommerliche 28°C, auf der Zugspitze hingegen angenehme 8°C. Perfekt für eine Abkühlung. Bei grandiosem Sommerwetter zog es viele Besucher auf den höchsten Berg Deutschlands. Auch die Rodelpiste war geöffnet.

Die ersten Gäste zögerten nicht lange und sausten mit den geliehen Bobs die Piste hinab – Rodelgaudi im Sommer. Die Touristen gaben alles für ein Selfie am Gipfelkreuz, so krabbelten manche auf allen Vieren hinüber zum Gipfel. Die Seen waren im Tal rundherum voll, Eisdielen wurden zum Magnet, die Menschen zog es nach draußen. Auf der Zugspitze sonnten sich die Sonnenhungrigen auf der Terrasse und genossen den Sonntag. Besucher, Wanderer und Kletterer, die Aussicht und die Abkühlung gefiel allen. Ein Foto der Gipfelstürmer musste sein, aber auch ein Selfie durfte dabei nicht fehlen. Mit Sonne und Hitze wird es kommende Woche in Südbayern weitergehen, regional ist mit Wärmegewittern zu rechnen. db