Rosi Mittermaier ist tot: Die Trauer in Garmisch-Partenkirchen ist groß

Von: Ilka Trautmann

Rosi Mittermaier-Neureuther (†) © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP / Region – Die Trauer in Garmisch-Partenkirchen und in der ganzen Wintersportwelt ist groß: Am Mittwoch, 4. Januar, ist die zweimalige Olympia­siegerin, Deutschlands einstige Ausnahme-Skirennläuferin Rosi Mittermaier verstorben. Nach schwerer Krankheit ist die 72-Jährige im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.

Rosi Mittermaier war auch angesichts ihrer sportlich herausragenden Erfolge stets bodenständig geblieben. Ihr strahlendes Lächeln, ihr sozialer Einsatz zum Beispiel für die Deutsche Kinderrheumastiftung, ihr Engagement für mehr sportliche Bewegung – hier war sie unermüdlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Neureuther aktiv – werden unvergessen bleiben.



Rosi Mittermaier wurde am 5. August 1950 in München geboren. Ihre Kindheit verlebte sie auf der Winkelmoosalm mitten in den Bergen. Oberhalb von Reit im Winkl hatten ihre Eltern dort eine Gaststätte mit angeschlossener Skischule. Hier wurde auch der Grundstein für ihre beispiellose sportliche Karriere gelegt, denn schon mit drei Jahren stand Rosi auf Skiern.

Folgerichtig feierte sie schon bald internationale Erfolge im Wintersport. 1968 fuhr Rosi Mittermaier erstmals aufs Podest, den ersten Weltcupsieg im Slalom erkämpfte sie sich 1969 in Schruns. Insgesamt zehn Siege konnte sie in ihrer Karriere feiern, 41 Mal fuhr sie aufs Podest. Deutschlands Ausnahme-Skirennläuferin krönte ihre sportliche Karriere bei den Winterspielen 1976 in Innsbruck: Sie gewann Gold in der Abfahrt und im Slalom, außerdem Silber im Riesenslalom und den WM-Titel in der Kombination. Als „Gold-Rosi“ wurde sie umjubelt und endgültig zur Legende.

Im Mai 1976 beendete sie, auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn, ihre aktive Karriere. In der Öffentlichkeit blieb sie präsent, durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Slalomspezialisten Christian Neureuther, später durch Sohn Felix, der die sportlichen Triumphe der Eltern weitertragen konnte und im Ski-Weltcup zahlreiche Erfolge feierte, aber auch durch ihren vielfältigen sozialen Einsatz. Rosi Mittermaier hinterlässt ihren Mann Christian Neureuther, die gemeinsamen Kinder Ameli und Felix Neureuther sowie die Enkelkinder. tra