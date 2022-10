Rotary-Club Murnau-Oberammergau spendet Erlös aus Benefizkonzert

Christian Echter, Präsident des Rotary-Clubs Murnau-Oberammergau (r.), und Bernhard Pfister, Organisator des Benefizkonzerts (l.), übergaben Bürgermeister Rolf Beuting (m.) den symbolischen Spendenscheck. © Markt Murnau

Murnau – Seit 70 Jahren steht die Pianistin Gitti Pirner bereits auf der Bühne. Bei einem Benefizkonzert, das der Rotary-Club Murnau-Oberammergau Anfang Juli mit der Professorin für Klavier organisierte, wurden Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Christian Echter und Bernhard Pfister übergaben die großzügigen Spenden inzwischen an „Das Blaue Land hilft!“.

Mehr als 13.000 Euro kamen bei dem Konzert an Einnahmen zusammen. 10.000 davon spendet der Rotary-Club an die Hilfsaktion „Das Blaue Land hilft!“, der Rest geht an ärztliche Hilfsorganisationen, die in der Ukraine im Einsatz sind. Christian Echter, Präsident des Rotary-Clubs Murnau-Oberammergau, war es sehr wichtig, „zu wissen, dass jeder Cent ohne Abzüge dorthin kommt, wo er gebraucht wird. Deshalb haben wir uns bewusst für das Hilfsprojekt des Blauen Landes entschieden.“ Bernhard Pfister, der mit der Organisation des Benefizkonzerts betraut war, ergänzt: „Das ist auch unser Fokus für alle sozialen Projekte, die wir unterstützen, dass die Erlöse ohne Abzüge von Verwaltungskosten o.ä. an die Bedürftigen gehen.“

Bürgermeister Rolf Beuting bedankte sich für die großzügige Spende, die er im Namen aller Blaue-Land-Gemeinden entgegennahm: „Es ist die drittgrößte Einzelspende, die wir seit Projektstart erhalten haben und ich freue mich, es der Stadtverwaltung von Lviv mitteilen zu können.“ Mit der ukrainischen Stadt im Westen des Landes steht das Blaue Land in engem Austausch und klärt direkte Bedarfe ab. Es werden weiterhin Spenden für die Hilfsaktion gesammelt und wahlweise zur Versorgung der ukrainischen Geflüchteten im Blauen Land oder auf Bedarf der Stadt Lviv verwandt.



Die Bankverbindung:



Konto-Inhaber: Markt Murnau IBAN: DE87 7035 1030 0032 6841 85



BIC: BYLADEM1WHM



Institut: Sparkasse Oberland



Verwendungszweck: „Das Blaue Land hilft: Ukraine“



Es handelt sich dabei um ein Girokonto des Marktes, welches ausschließlich für Spenden für die Hilfe an die Ukraine verwendet wird. kb