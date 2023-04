Route der 32. BR-Radltour steht fest: Startschuss fällt am 30. Juli in Murnau am Staffelsee

Teilen

32. BR-Radltour startet am 30. Juli: Die 500 Kilometer lange Strecke geht vom Werdenfelser Land ins niederbayerische Donautal. © BR-Radltour

Region – Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist das Motto der BR-Radltour, die 2023 zum 32. Mal durch den Freistaat rollt. Jetzt stehen die Eckdaten fest: Los geht es mit einem Rundkurs am Sonntag, 30. Juli, in Murnau am Staffelsee. Am Freitag, 4. August, endet die traditionelle Tour für Freizeit-Radlerinnen und -Radler in Vilshofen an der Donau.

Eingeteilt auf sechs Etappentage, führt die insgesamt zirka 500 Kilometer lange Strecke vom Werdenfelser Land ins niederbayerische Donautal. Nach einem Rundkurs in Murnau am Staffelsee geht es weiter nach Bruckmühl (Ankunft 31. Juli), Traunstein (1. August), um den Chiemsee in einer weiteren Rundkurs-Etappe mit Start und Ziel in Traunstein (2. August) und über Pfarrkirchen (3. August) nach Vilshofen an der Donau (4. August).

Begleitprogramm: „Dahoam is Dahoam“-Familientag und hochkarätige Konzerte

Schon jetzt steht fest, dass am Samstag, 29. Juli, an dem die Radlerinnen und Radler in Murnau ankommen, dort auch der jährliche Familientag der beliebten BR-Familienserie „Dahoam is Dahoam“ stattfindet. Als krönender Abschluss jeder Etappe erwartet Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher am jeweiligen Etappenort ein Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt. Die Künstlerinnen und Künstler werden Mitte Mai bekannt gegeben.



1.000 Teilnahmeplätze stehen bei Bayerns größtem Freizeitsport-Ereignis in diesem Jahr zur Verfügung. Über Anmeldemodalitäten und weitere Details zur BR-Radltour 2023 informiert der Bayerische Rundfunk Mitte April. kb