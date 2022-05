Rückbau der Baustellenverkehrsführung im Bereich des Südportals des Tunnels Oberau

Die Baustellenverkehrsführung entlang der neuen Gemeindeverbindungsstraße im Bereich des Südportals des Tunnels Oberau wird heute ab ca. 13 Uhr zurück gebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Am heutigen Donnerstagmittag, den 05. Mai 2022, wird die Baustellenverkehrsführung entlang der neuen Gemeindeverbindungsstraße im Bereich des Südportals des Tunnels Oberau zurück gebaut. So können Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind, am Ende der neu gebauten Brücke nun direkt an der Anschlussstelle Oberau-Süd auf die Bundesstraße auffahren.

Im Zuge des Rückbaus der Verkehrsführung ändert sich auch die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Farchant in FR Garmisch-Partenkirchen. Hier ist die Gemeindeverbindungsstraße nun vorfahrtsberechtigt und der von der Bundesstraße abfahrende Verkehr muss die Vorfahrt gewähren.

Hintergrund

Der 4-streifige Neubau der Ortsumfahrung Oberau ist ein wichtiger Baustein in den Plänen, eine leistungsfähige Straßenverbindung vom Autobahnende der A95 nach Garmisch-Partenkirchen zu schaffen. Das Kernstück der ca. 4,2 km Ortsumfahrung Oberau ist der neu errichtete knapp 3 km lange Tunnel mit zwei Tunnelröhren.

Die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis für unter Umständen auftretende Behinderungen. Grundsätzlich wird allen Verkehrsteilnehmern empfohlen ausreichend Zeit für die Fahrt einzuplanen und insbesondere dem Ausflugsverkehr, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren. kb