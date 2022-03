Saisonauftakt im Freilichtmuseum Glentleiten

Bezirkstagspräsident Josef Mederer setzte durch die Zugabe der Hefe den Gärprozess in Gang, damit an Josefi wieder Bockbier ausgeschenkt werden kann. © Freilichtmuseum Glentleiten / Bäck

Großweil – Der Countdown läuft: Nur noch etwa zwei Wochen bis zum Saisonstart an der Glentleiten. Während das Museumsgelände still daliegt, wird im Bauhof und in den Büros des Freilichtmuseums Glentleiten mit Hochdruck gearbeitet. Damit an Josefi (19. März), dem traditionellen ersten Öffnungstag der Saison, auch dieses Jahr wieder ein süffig-vollmundiges Bockbier ausgeschenkt werden kann, waren vor einiger Zeit Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Braumeister Franz Schubert, der Pächter der Glentleitner Wirtschaft & Brauerei, in der Schaubrauerei des Museums an den Braukesseln zugange.

Seit Inbetriebnahme des neuen Eingangsgebäudes mit Gastronomie und Schaubrauerei vor mittlerweile vier Jahren schenkt die Glentleiten zur Wiedereröffnung ihr selbst gebrautes Josefi-Bier aus. Da Bezirkstagspräsident Josef Mederer eine Ausbildung zum Mälzer und Brauer absolviert hat, hat er zur Herstellung des bayerischen Nationalgetränks einen besonderen Bezug. So ist es schon fast Ehrensache, dass er an der Glentleiten selbst mit Hand anlegt, wenn Franz Schubert (Brauerei Karg / Murnau) den Josefibock ansetzt. Er sei fest überzeugt, so Josef Mederer beim Einbrauen mit einem kleinen Augenzwinkern, dass es ein ganz wunderbares Bier werde, das allen schmecken werde, denn Genuss und Nahrhaftigkeit würden hier ideal zusammentreffen!

Dank des Zusammenspiels zweier Profis war der Einbrautag ein voller Erfolg: 400 Liter Bier in Bioqualität sind nun am Gären und Reifen. Während der Saison können Besucherinnen und Besucher das Brauen übrigens selbst miterleben: Jeden Donnerstag ist Franz Schubert vor Ort und lässt sich bei den anstehenden Arbeiten über die Schulter schauen – Maischen, Abläutern, Würze kochen, Flaschenabfüllen, Reinigen und mehr. kb