Sanierung der Hochalmbahn-Talstation in Garmisch-Partenkirchen kommt voran

Für die Arbeiten an der Hochalmbahn-Talstation hofft man jetzt auf beständigeres Wetter. © Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

GAP - Das Wetter ist derzeit eine echte Herausforderung, erst recht für alle, die am Bau arbeiten. Die Sanierungsarbeiten an der Hochalmbahn-Talstation in Garmisch-Partenkirchen schreiten voran, doch hofft man bei der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) jetzt auf beständiges Wetter, damit die geplante TÜV-Abnahme Ende August eingehalten werden kann. Das ist die Voraussetzung, dass die Hochalmbahn Anfang September ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.

Die Sanierung der Gebäudesubstanz war nach 50 Jahren Bestand notwendig geworden. Das Gebäude der Talstation an sich wird nicht vergrößert, einzig das Dach wird etwas verlängert. Die Maßnahmen wurden in diesem Frühjahr begonnen. Insbesondere der Bahnsteig musste saniert werden, da er undicht geworden war. Auch in die unterhalb liegenden Lagerräumlichkeiten bzw. ins Mauerwerk war Feuchtigkeit eingedrungen. Dieser Bereich musste saniert und der Bahnsteig abgedichtet werden. Diese baulich nötige Sanierung nahm die BZB zum Anlass, den Bahnsteig generell zu erneuern, auch die Geländer an den Ein- und Ausstiegen. Gleichzeitig wird das Dach der Hochalmbahn-Talstation etwas verlängert, um zum einen die Gäste auf dem Bahnsteig besser vor Sonne und Niederschlag zu schützen, zum anderen den Bahnsteig selbst zu schützen. „Die Sanierung kommt gut voran. Wir hoffen nun auf beständiges Wetter, damit wir planmäßig Ende August die TÜV-Abnahme durchführen können“, sagt Josef Grasegger, Leiter der Bauabteilung bei der Bayerischen Zugspitzbahn.

Vor knapp zwei Wochen wurde der Stahlbau fertiggestellt, nun folgen Maler- und Verputzarbeiten sowie Elektro- und Schlosserarbeiten. „Ich möchte mich beim gesamten Bauteam der BZB, aber auch bei allen beteiligten Gewerken aus der Region bedanken. Die Kollegen arbeiten sowohl bei größter Hitze, als auch unter strömendem Regen hervorragend zusammen“, ist Josef Grasegger dankbar. Wenn alles nach Plan läuft, ist die Inbetriebnahme der Hochalmbahn nach erfolgreicher TÜV-Prüfung Anfang September vorgesehen. Die übrigen Fassadenarbeiten sollen im Anschluss fertiggestellt werden, da sie den Bahnbetrieb nicht beeinträchtigen. kb