Verkehrsunfall sorgte Mittwochnachmittag für Vollsperrung des Tunnels Farchant

Im Tunnel Farchant, der zurzeit mit Gegenverkehr funktioniert, war es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen (Symbolbild). © vwalakte

Farchant - Zu einem schadensträchtigen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war es am späten Mittwochnachmittag, 31. Mai 2023, im Tunnel Farchant, der zurzeit in nur einer Tunnelröhre mit Gegenverkehr funktioniert, gekommen. Eine etwa eineinhalbstündige Sperre der Tunnelröhre und hoher Sachschaden war die Folge.

Zu einer zeitweisen Vollsperrung des Tunnels Farchant kam es am späten Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Isartal mit seinem Ford den Tunnel Farchant in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen läuft der gesamte Fahrzeugverkehr derzeit nach wie vor über eine Tunnelröhre, lediglich eine Fahrspur ist entsprechend pro Fahrtrichtung nutzbar. Der Isartaler war kurzfristig so abgelenkt, dass er auf die Gegenfahrspur geriet. Weil sie innerhalb des Tunnels keine Möglichkeit hatten, auszuweichen, kollidierten zwei entgegenkommende Fahrzeuge mit dem Auto des jungen Familienvaters. Glücklicherweise blieben alle Unfallparteien weitgehend unverletzt, lediglich die beiden entgegenkommenden Fahrzeugführer, ein 21-jähriger Oberammergauer, sowie ein 49-jähriger Murnauer, begaben sich anschließend mit leichten Schmerzen zur Abklärung ins Krankenhaus.

Die Folge des Unfalls: Eine ca. eineinhalbstündige Sperre der Tunnelröhre, sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt waren über 50 Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes im Einsatz. Gegen den Unfallverursacher wird nun aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. kb