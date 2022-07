Grenzkontrollen zum G7 Gipfel haben sich bewährt

Die Grenzkontrollen rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau haben zu zahlreichen Treffern geführt. © Bundespolizei / Jacob Maibaum

Schleusungskriminalität, Verstöße gegen das Waffengesetz, Urkundendelikte und behördlich gesuchte Personen: Die Grenzkontrollen der Bundespolizei zum G7-Gipfel haben eine hohe Trefferquote ergeben.

Die Bundespolizei in Bayern hat ihr Ziel, einen reibungslosen und friedlichen Gipfelverlauf zu gewährleisten, erreicht. Auch die Kontrollen an Bayerns Grenzen haben sich – wie schon 2015 – erneut bewährt. Die Einsatzmaßnahmen im Zeitraum vom 14. bis zum 28. Juni haben zu einer Vielzahl von Treffern geführt: Die Bundespolizeidirektion München hat im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen anlässlich des G7-Gipfels 2.485 Straftaten festgestellt. Die meisten davon stehen im Zusammenhang mit Schleusungskriminalität und irregulärer Migration. So wurden allein 1.904 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz registriert. Außerdem stellten die Bundespolizisten in 72 Fällen Strafanzeigen wegen Delikten gegen das Waffengesetz und gingen in 150 Fällen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Ebenso konnten 74 Urkundendelikte erkannt werden. Daneben machten die Beamtinnen und Beamten bei den Grenzkontrollen 1.098 Personen ausfindig, die behördlicherseits gesucht wurden. 231 von ihnen wurden festgenommen bzw. dem Strafvollzug zugeführt. Insgesamt haben die Bundespolizisten in Bayern mehr als 216.000 Personen im Reiseverkehr kontrolliert.



Präsident Dr. Blümel, der den Einsatz anlässlich des G7-Gipfels geleitet hat, zeigt sich sehr zufrieden: „Nach Monaten intensiver Vorbereitungen konnte einer der seit Jahren größten Einsätze der Bundespolizei in Bayern erfolgreich durchgeführt werden. Die Bundespolizeidirektion München war insgesamt mit rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz. Wir haben mit unseren grenz- und bahnpolizeilichen Maßnahmen zum einen für eine störungsfreie An- und Abreise zu beziehungsweise von den Veranstaltungen rund um den G7-Gipfel gesorgt. Zum anderen hat die Bundespolizei einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung in der Veranstaltungsregion und für die Sicherheit des G7-Gipfels in Elmau geleistet.“ Er dankte allen Partnern, insbesondere der Bayerischen Landespolizei, dem Zoll, dem THW sowie der österreichischen Polizei. kb