Schloss und Park Linderhof laden auch zur Winterzeit in die prunkvolle Welt des Rokoko ein

Von: Ilka Trautmann

Bei einem Besuch der Parkanlage im Winter achten Sie bitte auf geeignetes Schuhwerk. Und noch eine Bitte hat die Bayerische Schlösserverwaltung: Einen respektvollen Umgang im Schlosspark, denn der bietet mit seinen abwechslungsreichen Landschaftsbildern vielen bedrohten Tieren und Pflanzen einen einzigarten Lebensraum. © Bayerische Schlösserverwaltung

Ammertal – Ludwig II. (1845-1886), der „Märchenkönig“ und rastlose Monarch, liebte die Abgeschiedenheit, liebte die Berge und insbesondere Schloss Linderhof. Das Kleinod des Neubarocks in den Ammergauer Alpen ist das kleinste der drei Schlösser Ludwigs II. und das einzige, das noch zu seinen Lebzeiten vollendet wurde. Auch zur Winterzeit ist es einen Ausflug wert.

In Linderhof ließ Ludwig II. seine königlichen Privaträume im Obergeschoss in Anlehnung an den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. herrichten – mit einem prächtigen Schlafsaal und dem berühmten „Tischlein deck dich“ im üppig ausgestatteten Speisezimmer. Mittels einer Kurbelmechanik konnte der Esstisch ins Untergeschoss gefahren werden, wo sich auch die Küche befand.

Linderhof gilt als das Lieblingsschloss des „Märchenkönigs“, in dem er sich mit großem Abstand am häufigsten aufhielt. Hier konnte er sich eine Gegenwelt errichten, in der er sich – fern von der Gegenwart – als wahrer König empfinden konnte. Mit seinen dekorativen Gärten und Parkanlagen bildet Linderhof einen starken Kontrast zu den dichten Wäldern und schroffen Gipfeln der umgebenden Landschaft. In der Schloss­anlage ließ Ludwig II. seine eigenen Ideen umsetzen – z.B. die berühmte künstliche Venusgrotte im Berg­hang, in der er sich zu seiner geliebten Wagner-Musik auf einem vergoldeten Muschelkahn einst hin- und herrudern ließ (umfangreiche Sanierung bis voraussichtlich 2024). Seine selbstgewählte „ideal-monarchisch-poetische Einsamkeit“ wurde schon zu seinen Lebzeiten zum Mythos. Seit etwa 1875 lebte der König nachts und schlief am Tage. So konnte er unbehelligt zu nächtlicher Stunde mit Kutschen und Pferdeschlitten durch die Abgeschiedenheit des Graswangtals brausen.

Der Dichter Paul Verlaine nannte Ludwig II. den „einzigen wahren König dieses Jahrhunderts“. Noch heute ist er als „der Kini“ präsent und wird verehrt. Seine Schlösser, die nie ein Fremder betreten sollte, sind ein Besuchermagnet. Sie sind steinerne Zeugen der idealen Gegenwelt, die sich der König in Abwendung von der Gegenwart einst errichten ließ.



Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch auf geeignete Winterausrüstung und informieren Sie sich vorab auf der Homepage über die aktuellen Zugangsbestimmungen. Im Winterhalbjahr sind alle Parkbauten außer dem Königshäuschen geschlossen. tra