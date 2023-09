Schockierende Tiermisshandlung in Eschenlohe entdeckt

Teilen

In Eschenlohe wurde ein schockierender Fall von Tiermisshandlung entdeckt, bei dem zwei Schafe verstorben waren und ein drittes Schaf in vernachlässigtem Zustand gerettet wurde (Symbolbild). © Christel Niemann

Eschenlohe - Am Freitag, den 1. September, ereignete sich in Eschenlohe eine schockierende Szene, als Gleisarbeiter auf einem Grundstück nahe der Bahnlinie München-Garmisch einen starken Verwesungsgeruch wahrnahmen. Dieser Geruch führte sie zu einer entsetzlichen Entdeckung: Auf dem Gelände lagen zwei verendete Schafe, halb im Unterstand, ohne Zugang zu Futter oder Wasser.

Es befand sich noch ein weiteres Schaf auf dem Grundstück, das zwar am Leben war, jedoch in einem stark vernachlässigten und ängstlichen Zustand verweilte. Angesichts dieser Situation wurde umgehend die Polizei eingeschaltet. Die Polizei wurde eingeschaltet. Das verständigte Veterinäramt übernahm die Sache. Die beiden verstorbenen Schafe wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt, während das überlebende Schaf vorübergehend in die Obhut eines erfahrenen Landwirts gegeben wurde. Anschließend wurde es ins Tierheim Garmisch-Partenkirchen gebracht. Weitere Ermittlungen sollen zur Identifizierung des Besitzers der Schafe führen. kb