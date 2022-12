Schülerinnen und Schüler gestalteten neues Logo mit Mittenwalder Karwendelmassiv

Teilen

Vor dem Siegerlogo: Rektorin Anja Zwerger (l.), Manuela Dilly (3.v.l.)sowie (stehend v.r.) Klaus Tappe, Marcell Steinhoff, Walter Ehrlicher und (knieend v. r.) Wolfgang Schwind und Bürgermeister Enrico Corongiu. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Im Juli 2020 hat der Mittenwalder Marktgemeinderat auf Wunsch der Lehrer und Schüler die Bildungseinrichtung am Mauthweg offiziell in „Karwendel-Grund- und Mittelschule“ umbenannt. Was noch fehlte, war ein dazu passendes Logo. Ein Fall für die in Krün wohnende Künstlerin Manuela Dilly. Sie hat das von Schülern entworfene und von einer fachkundigen Jury ausgesuchte Logo zum Anlass genommen, einen Wettbewerb zu organisieren, bei dem die Schüler das neue Erkennungszeichen aus ihrer Sicht und mit den verschiedensten Materialien unter dem Motto „Stilrichtungen - mein Logo für die Schule Mittenwald“ persönlich interpretieren sollten.

„Ich bin immer dankbar, wenn Kinder mit so viel Freude dabei sind und so gute Ideen haben“. Nach zweijähriger Corona-Pause durften die so gelobten Schüler Ende November ihre Werke bei einer Vernissage in der Karwendelschule präsentieren. Zu sehen waren Acrylgemälde, eine Mosaik-Arbeit, Exponate aus Ton und Sgrafitto (Kratzputz-Wandmalerei) und selbst gestaltete T-Shirts, auf denen die jungen Künstler mit ihren Entwürfen die Idee einer „Schuluniform“ ins Gespräch bringen wollten.

„Kultur macht Spaß“, stellte Rektorin Anja Zwerger bei der Eröffnung erfreut fest, „ich bin stolz auf unsere jungen Künstler und ihre Kreativität“. Auch von Bürgermeister Enrico Corongiu gab es ein Lob. „Heute geht es um euch. Ihr habt ein Logo mit dem Karwendelgebirge entworfen, das sofort mit unserem Ort Mittenwald in Verbindung gebracht wird und einen hohen Wiedererkennungswert hat“.

Die elfjährige Masitulah aus der Klasse 6 a war richtig stolz. „Ich bin vor zwei Jahren aus Uganda nach Mittenwald gekommen. Weil ich gerne male, habe ich vier Bilder gemalt“. Ihre Klassenkameradin Mahyan kam erst vor einem Jahr aus Afghanistan nach Wallgau. „Ich habe ein Wappen und eine Landschaft gemalt“, freut sich die schon gut deutsch sprechende Zwölfjährige. Als Schüler aus der Klasse 8a hatte sich Asllan aus Mittenwald beteiligt. „Neben einem Karwendel-Logo“, meinte der 13-Jährige, „habe ich auch einen Fußball gemalt“. Interessiert zugehört und zugesehen hatte die Schülerin Ruth aus Mittenwald. „Ich bin als Jugendreporterin für den Kreis-Jugend-Ring mit meiner Kamera im Einsatz“, verriet die taffe Zwölfjährige, „die Fotos und der Bericht werden auf der Instagram-Adresse young4gap veröffentlicht“.

Seit 2018 hat Dilly unter dem Motto „Kultur macht stark“ im Landkreis schon sieben ähnliche Kunstprojekte realisiert, die alle vom Bundesministerium der Finanzen unterstützt werden. „Die Fördergelder werden aber nur ausgezahlt“, erklärt Dilly, „wenn ortsansässige Organisationen mit der Schule kooperieren und einen Antrag über den Bundesverband „Netzwerke von Migranten Organisationen(NeMo)e.V.“ einreichen. Dieser wurde vor fünf Jahren gestellt und von der Markgemeinde, dem von Dr. Jürgen Vogl vertretenden Lions-Club, dem Lions-Hilfswerk mit Walter Ehrlicher und dem Kulturkreis Mittenwald-Krün-Wallgau mit Wolfgang Schwind und Klaus Tappe unterschrieben.



Als Vertreter von „NeMo“ war Marcell Steinhoff aus Dortmund angereist. „Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert alle Ausgaben für die Künstler, das Werkzeug und zu 100 Prozent auch die Materialien. Hier in der Mittenwalder Karwendelschule habe ich festgestellt, dass dieses Geld gut angelegt ist“. Für 2023 sind weitere Projekte mit Manuela Dilly geplant. „Weil sich die Zusammenarbeit mit der Schule und den Schülern als gelungen und als Gewinn für beide Seiten erwiesen hat“. kun