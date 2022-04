Schulen für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen planen Neubau

Arbeit an der CNC-Fräse in den Schulen für Holz und Gestaltung. © SHG / Marcus Götschl

GAP – Die Schulen für Holz und Gestaltung (SHG) des Bezirks Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen leiden seit vielen Jahren unter Raumnot. Nun soll es Abhilfe geben: Auf einem schuleigenen Gelände direkt neben der Einrichtung soll ein „Kompetenzzentrum für digitale Holzbearbeitung“ entstehen. Der Bezirksausschuss des oberbayerischen Bezirkstags hat jetzt einem Architekturwettbewerb für das geplante Gebäude zugestimmt.

In dem Kompetenzzentrum könnten vor allem raumgreifende digitale Holzbearbeitungsmaschinen wie CNC-Fräsen und 3D-Drucker Platz finden. Diese hochkomplexen Präzisionsgeräte kommen in der modernen Holzbearbeitung und Möbelgestaltung immer häufiger zum Einsatz. Um die Studierenden daran zu unterrichten, wollen die Schulen weitere Maschinen anschaffen. In den bisherigen Räumlichkeiten hätte man diese allerdings nicht unterbringen können. Schulleiter Florian Becker sieht den Neubau nicht zuletzt deswegen als „Investition in die Zukunft der Schulen“. Da die digitale Holzbearbeitung für die SHG-eigene „Fachakademie für Raum- und Objektgestaltung“ eine zentrale Rolle spielt, soll diese ebenfalls in den geplanten Neubau umziehen.

Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs soll nun die künftige Gestalt des Kompetenzzentrums gefunden werden. Ziel ist ein Bau, der nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine sinnvolle Nutzung ermöglicht, zeitgemäße ökologische Ansprüche umsetzt und wirtschaftliche Vorgaben erfüllt. Barrierefreiheit ist ebenso ein Kriterium wie Nachhaltigkeit – vor allem im Hinblick auf den Energiebedarf.



Entstehen wird der Neubau nach den Plänen von Bezirk Oberbayern und SHG auf einem schuleigenen Areal, auf dem bislang ein Minigolfplatz steht. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hat bereits ihre Zustimmung zu dem Bauvorhaben signalisiert. Die Pläne sollen nun dem dortigen Bauausschuss vorgestellt werden. kb