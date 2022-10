Schulwegaktion in Garmisch-Partenkirchen: Polizei kontrollierte gemeinsam mit Klasse 4b Autofahrer

POR Christian Langenmair, Dienststellenleiter POL Garmisch-Partenkirchen (hi. l.) und PHM Paul Klette (hi. re.) verteilten mit den Schülerinnen und Schülern eine Zitrone. Dieser Verkehrsteilnehmer war nämlich zu schnell unterwegs! © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Diese Frage stellte sich bei einer Schulwegaktion am Mittwochvormittag, die durch die Klasse 4b der Bürgermeister-Schütte-Schule gemeinsam mit der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen durchgeführt wurde.

An einer Kontrollstelle der Polizei wurde gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Bereich der Sebastianskirche die Geschwindigkeit der aus der oberen Ludwigstraße kommenden Verkehrsteilnehmer ermittelt. Hielten sich die Verkehrsteilnehmer an das vorgeschrieben Tempolimit – im Verkehrsberuhigten Bereich gilt hier Schrittgeschwindigkeit – wurden sie durch die Schülerinnen und Schüler mit einem Stück Schokolade belohnt. Für Temposünder gab es hingegen eine deutliche „Ansage“ durch die Schülerinnen und Schüler und als „Bestrafung“ das Angebot, in ein Stück Zitrone zu beißen. Eine kostenpflichtige Ahndung durch die Polizei ist bei dieser Aktion bewusst nicht vorgesehen.

Die Aktion „Schokolade oder Zitrone“ gehört zum Präventionsprogramm der bayerischen Polizei und wird gemeinsam mit den Schulen an Schulwegen regelmäßig durchgeführt, um die motorisierten Verkehrsteilnehmer über die Gefahren für Schulkinder durch überhöhte Geschwindigkeit zu sensibilisieren. Die Wahl der Bürgermeister-Schütte-Schule und der Ludwigstraße ist nicht dem Zufall geschuldet. Vor allem aufgrund der Baustelle am Faukengerinne herrscht zwischen dem Kögl-Eck und der Sebastianskirche derzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Und auch ein Großteil der Schulkinder nutzt diese Strecke als Schulweg. Umso wichtiger ist es, dass sich die motorisierten Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit halten.

Die Aktion hat im Ergebnis gezeigt, dass sich ein großer Teil der Verkehrsteilnehmer leider nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass unter den Temposündern keine absoluten Raser waren. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 28 km/h.



Für die Kinder war die Aktion gemeinsam mit der Polizei natürlich eine spannende Sache und eine schöne Abwechslung zum Unterricht. Auch die Resonanz der Verkehrsteilnehmer und Passanten auf die Aktion war durchwegs positiv. Eine Botschaft hatten die Kinder für alle Temposünder zusätzlich zur Zitrone allerdings noch parat: Bei einem wiederholten Verstoß werden die Polizei oder die kommunale Verkehrsüberwachung nichts mehr essbares anbieten, sondern nur teilweise schwer verdauliche Bußgelder. Auch der Führerschein ist bei Geschwindigkeitsverstößen im Verkehrsberuhigten Bereich sehr schnell in Gefahr. kb