„Wir haben gute Leute im Dorf – alles Macher!“

Von: Günter Bitala

Bürgermeister Hubert Mangold blättert in dem umfangreichen Konzept, zur Neugestaltung des Grafenasxchauer Ortszentrums. © Günter Bitala

Schwaigen-Grafenaschau – Die kleinste Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Schwaigen-Grafenaschau, hat die seltene Chance beim Schopf gepackt, die Mitte des Ortsteils Grafenaschau zu einem richtigen Dorfzentrum zu entwickeln. Bürgermeister Hubert Mangold erzählt, was auf dem sogenannten Lindenhof-Areal passieren wird.

Hubert Mangold: Durch die Lockdowns und Einschränkungen ist die Gemeindearbeit schwieriger geworden. Vor allem, weil man sich nicht treffen konnte, um Themen auf dem kurzen Dienstweg abzusprechen. Darüber hinaus habe ich eine große Verunsicherung bei den Menschen gespürt. Viele haben angerufen, um zu erfahren, wie es weitergeht. Manche wollten sich ihre Sorgen von der Seele reden. Das ist der Vorteil einer kleinen Gemeinde. Wenn Jeder jeden kennt, ist Vertrauen da. Ganz praktisch haben wir über unseren Dorfladen einen Lieferservice eingerichtet, für Menschen, die in Quarantäne nicht mehr ihre Wohnung verlassen konnten oder lieber zu Hause bleiben wollten.

Wenn ich Sie auf den Gemeinderat anspreche, beginnen Ihre Augen zu leuchten!

Hubert Mangold: Oja, ich bin wirklich begeistert. Wir haben gute Leute im Dorf, der Gemeinderat ist hoch motiviert. Alles Macher! Jeder will etwas zum Gemeinwohl beitragen und eigene Ideen einbringen. Das ist enorm wichtig, weil wir mitten in der Umsetzung einer der größten Projekte unserer jüngeren Ortsgeschichte stecken.

Sie sprechen vom Lindenhof-Areal. Es kommt äußerst selten vor, dass eine Gemeinde die Chance bekommt, ihr Ortszentrum völlig neu zu gestalten.

Hubert Mangold: Grafenaschau ist über Jahrzehnte geprägt vom Seniorenheim ‚Haus Lindenhof‘ gewesen. Das ist – bezogen auf unser kleines Dorf – ein riesiger Baukörper, mit Zaun und Hecke. 2019 hat die Diakonie München das Heim aufgegeben. Als wir spitz kriegten, dass ein Investor für die Nachnutzung des Grundstücks Eigentumswohnungen plant, waren wir uns im Gemeinderat einig: Das wollen wir nicht! Wir nutzten unsere gemeindliche Planungshoheit, erließen eine Veränderungssperre und begannen mit der Diakonie Kaufverhandlungen. Die konnten wir im Dezember 2021 abschließen.

10700 Quadratmeter Baugrundstück zum Preis von rund 2,8 Millionen Euro sind für Oberbayern ein Schnäppchen.

Hubert Mangold: Wir mussten hart aber fair verhandeln, um unseren finanziellen Spielraum einzuhalten. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat uns einen Kredit von 800000 Euro zugestanden. Den Rest konnten wir über Grundstücksverkäufe aufbringen. Wir haben jetzt eine Million Euro Schulden, die wir als Zwischenfinanzierung bei der Entwicklung des Lindenhof-Areals sehen, und die wir in drei Jahren wieder abgetragen haben.

Zwischenzeitlich wurde ein Bebauungsplan ausgearbeitet, mit viel Bürgerbeteiligung.

Hubert Mangold: Wir haben die Bevölkerung zu allen Schritten informiert – bei Bürgerversammlungen, Bürgerworkshops und Bürgerbefragungen. Jeder konnte seine Meinung äußern. Der Gemeinderat nimmt sich alle paar Monate Zeit für eine themenbezogene Klausur.

Ergebnis?

Hubert Mangold: Der Zaun und die Hecke kommen weg, die Linden aus dem Jahr 1798 bleiben stehen oder werden durch neue Bäume ersetzt. Dazu wollen wir einen kleinen Weiher mit Ruhebänken anlegen. Eine Straße wollen wir so führen, dass der Bereich vor dem Dorfladen für Feste genutzt werden kann, und die Durchfahrt trotzdem gewährleistet ist.

Die Gemeinde wird nicht als Bauherr auftreten, sondern Investoren ins Boot holen.

Hubert Mangold: Wenn wir Straßenerschließung, Naturierungsflächen und ein Grundstück zur Kindergartenerweiterung wegnehmen, bleiben etwa 8500 Quadratmeter Nutzfläche. Für die Bebauung stellte der Gemeinderat einen umfangreichen Kriterienkatalog zusammen, nach dem wir Interessenten auswählen, und an den sich Investoren halten müssen. Wir schauen genau darauf, was das Dorf braucht: 1.) Einen sozialen Bereich für unsere Senioren. Das kann eine Tagespflege sein, oder ein In focenter zu Themen, die den alten Menschen das Leben leichter macht. Dazu werden wir einen Seniorenbeirat gründen, der dem Gemeinderat mit entsprechenden Konzepten zuarbeitet. 2.) Im touristischen Bereich haben wir uns bereits für einen Landgasthof mit Fremdenzimmern entschieden, eventuell auch Stellplätze für Wohnmobile. 3.) Einen Teil des Grundstückes stellen wir Gewerbetreibenden und Handwerkern zur Verfügung – vielleicht mit Schauwerkstätten und kleinen Ladengeschäften. Wohnen wird nur eine untergeordnete Rolle spielen.

In welchem Zeitrahmen planen Sie?

Hubert Mangold: Wir haben keinen Druck. Es ist wichtig, dass sich alles, was auf und rund um das Lindenhof-Areal herum neu entwickelt, in unsere bestehende Dorfgemeinschaft einpasst. Eine ganze Reihe von Interessenten haben sich bereits gemeldet, darunter auch Leute, die sich mit ihrem Fachwissen ehrenamtlich bei uns einbringen wollen. Solche Menschen suchen wir! gb