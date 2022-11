Schwerer Unfall am Zirler Berg forderte einen Toten

Opfer starb noch an der Unfallstelle

Wie es zu diesem tödlichen Unfall auf der B177 am Zirler Berg in Tirol kam, muss nun von der Innsbrucker Polizei ermittelt werden. Am späten Montagnachmittag befuhr ein Hotelier aus Silz (Tirol) die B177 bergaufwärts in Richtung Norden. Entgegen kam ein schwer beladener LKW, der im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Bayern) gemeldet ist.

Der Aufprall war so enorm, dass der Hotelier schwerst eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät an, um den Mann zu befreien. Die komplette Fahrzeugseite musste aufgeschnitten werden. Dennoch kam für den PKW-Lenker jede Hilfe zu spät.

Die Zugmaschine wurde durch den Aufprall quer zur Fahrbahn geschleudert. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle Fahrbahnen, Betriebsflüssigkeiten verteilten sich überall. Zur Unfallaufnahme kam auch die Tiroler Kriminalpolizei, um mit den Ermittlungen zu beginnen. Aufgrund der Schwere des Unfalls, musste die B177 Zirler Berg Straße bis in die Nacht komplett gesperrt werden. Auf Tiroler und Bayerischer Seite kam es zu großen Stauungen. Derzeit ist noch unklar, wer den Unfall verursacht hat. db