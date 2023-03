Schwerer Unfall auf der B2 bei Ohlstadt mit drei Fahrzeugen

In dem Unfall bei Ohlstadt waren drei Fahrzeuge verwickelt. © Dominik Bartl/MedienPics.de

Ohlstadt - Am Dienstagnachmittag kam es auf der B2 bei Ohlstadt gegen 17 Uhr zu einem schweren Unfall. In diesen Unfall waren drei Fahrzeuge verwickelt. Eine Person musste mit leichten Verletzungen in die Unfallklinik nach Murnau transportiert werden. An zwei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Feuerwehren aus Ohlstadt und Murnau wurden hinzugezogen, um den Einsatz abzuarbeiten. Rund 40 Ehrenamtliche kümmerten sich um die Verkehrslenkung. Der Brandschutz musste sichergestellt werden und die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden aufgefangen. Die B2 war für rund 45 Minuten komplett gesperrt. Die Polizei Murnau hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. db