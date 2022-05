Schwerer Unfall auf der St2062 zwischen Ohlstadt und Großweil

Heute morgen passierte auf der St2062 zwischen Ohlstadt und Großweil ein schwerer Unfall. © Dominik Bartl

Ohlstadt - Am 03. Mai 2022, gegen 08.30 Uhr, wollte ein 31-Jähriger aus Ohlstadt mit seinem Lkw von der Staatsstraße nach links in das dortige Kieswerk einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er mit seinem Fahrzeug stehen bleiben. Vier nach ihm folgende Pkw-Lenker erkannten die Situation und blieben stehen. Ein 71-Jähriger aus Murnau übersah die Kolonne und fuhr mit seinem Pkw auf das letzte stehende Fahrzeug, einem Skoda/SUV, welcher von einem 40-Jährigen aus Penzberg gelenkt wurde, vermutlich aus Unachtsamkeit auf. Der Skoda wurde auf den vor ihm stehenden Pkw, einem Audi/A6, welcher von einem 48-Jährigen aus Großweil gelenkt wurde, geschoben.

Der 71-Jährige wurde dabei verletzt und musste in die Unfallklinik verbracht werden. Die anderen zwei Fahrer wurden ebenfalls in die Unfallklinik zur Abklärung gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Straße wurde durch die Feuerwehr Großweil und Ohlstadt, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort waren, ca. eine Stunde beidseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 24.500 Euro. kb