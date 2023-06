Schwerer Verkehrsunfall auf der B23 bei Bad Bayersoien mit mehreren Verletzten

Beim Ausweichmanöver war der Kleinbus mit einem Sattelzug zusammengeprallt. Unfallverursacher war ein 79-jähriger Urlauber, der den vorfahrtsberechtigen Kleinbus auf der B 23 übersehen hatte. © Dominik Bartl

Zu einem schweren Verkehrsunfall war es am frühen Montagnachmittag, 12. Juni, in Bad Bayersoien gekommen. Der Unfallverursacher, ein 79-Jähriger aus dem Kreis Siegen, wollte mit seinem Pkw Renault an der Anschlussstelle Bad Bayersoien Süd in südliche Richtung auf die B23 auffahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kleinbus aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Dieser wollte ausweichen und prallte dabei mit der rechten Front gegen einen entgegenkommenden Sattelzug.

Am Montag, 12.06.2023, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der B23 an der Anschlussstelle Bad Bayersoien Süd zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Der Unfallverursacher, ein 79-Jähriger aus dem Kreis Siegen, der sich mit seiner Ehefrau derzeit zum Urlaub in Bad Bayersoien aufhält, fuhr mit seinem Pkw Renault an der Anschlussstelle Bad Bayersoien Süd in südliche Richtung auf die B23 auf. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleinbus Fiat aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, der die B23 in südliche Richtung befuhr. Der 68-jährige Fahrer des Kleinbusses versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er stark bremste und nach links steuerte. Der Kleinbus touchierte den Renault an der linken Seite, kam ins Schleudern und prallte mit der rechten Front gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Der 50-jährige Fahrer des mit Langholz beladenen Sattelzuges hatte geistesgegenwärtig ebenfalls eine Vollbremsung eingeleitet, konnte seinerseits einen Zusammenstoß aber auch nicht mehr verhindern.



Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrer des Holztransporters und des Kleinbusses sowie die Insassen des Kleinbusses leicht bis mittelschwer verletzt. Bei den Insassen handelte es sich um Berufsschüler im Alter von 14 bis 16 Jahren. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 150.000 Euro belaufen. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte des BRK versorgt und in mehrere umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Verletzter musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.



Die Unfallstelle erstreckte sich über beide Fahrstreifen. Die Ladung des Langholztransporters musste umgeladen werden. Der Sattelzug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus Landsberg geborgen. Die B23 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bayersoien und Saulgrub hatten die Verkehrslenkung mit Unterstützung durch die Straßenmeisterei Oberau übernommen. db