Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer: 81-Jähriger prallte bei Ettal gegen Baum

Der 81-jährige Motorradfahrer erlitt bei seinem Unfall schwere Verletzungen und wurde durch einen Hubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ettal - Am 29. April 2022 gegen 14:50 befuhr ein 81-jähriger Feldafinger mit seinem Motorrad BMW die Staatsstraße 2060 von Linderhof in Richtung Österreich, als er etwa 3 km vor der Staatsgrenze in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen durch einen Hubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen. Die freiwillige Feuerwehr Ettal sicherte die Unfallstelle während der Rettungsarbeiten ab.

Die Polizeistation Oberammergau nahm die Ermittlungen auf, konnte nach bisherigem Stand aber kein Fremdverschulden feststellen. Das Unfallmotorrad musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberammergau unter der Rufnummer 08822/94583-0 entgegen. kb