Schwimmfest im Alpenschwimmbad Oberau: Der Spaß der Schülerinnen und Schüler stand im Vordergrund

An zehn Stationen, die jede Klasse im Viertelstundentakt aufsuchte, stand der Spaß im Vordergrund. © privat

Oberau – Am Montag, 18. Juli, veranstalte die GS/ MS Oberau bei Kaiserwetter ein Schwimmfest im Alpenschwimmbad Oberau. An zehn Stationen, die jede Klasse im Viertelstundentakt aufsuchte, stand der Spaß im Vordergrund. Die Schüler absolvieren „Gewagte Klippensprünge“, tauchten durch einen Tauchgarten, den ehrenamtliche Mitglieder der Wasserwacht aufgebaut hatten, schwammen unter erschwerten Bedingungen mit T-Shirt, wetteiferten, welches Luftmatratzenteam als erstes die Ziellinie überschreitet, rutschten die Rutschbahn hinunter und tauchten im Anschluss Gegenstände heraus, spielten Wasserball und beförderten in einer Staffel Gegenstände durch‘s Wasser.

An den vier Landstationen wurde Tischtennis, Beachvolleyball, Fußball und Feldhockey gespielt. Alle waren sich einig, dass dies ein besonders toller Schultag war. Ein ganz besonderer Dank geht an die Langmatzstiftung, die in der Woche vor dem Schwimmfest für 10 Nichtschwimmer einen Schwimmkurs beim BRK sponserte. Der Schwimmlehrer Markus Bielmaier schaffte es, die Kinder innerhalb von einer Woche so fit zu machen, dass sie das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ erwerben konnten. kb