Wintereinbruch führte zu Unfällen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Auf der B2 bei Ohlstadt kam es zu zwei Unfällen mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. © DOMINIK BARTL

In den Morgenstunden des 21. Februar erreichte Sturmtief „Antonia“ das südliche Oberbayern mit voller Wucht. Erst kamen heftige Böen, dann folgten Schnee und Glätte. Der Wintereinbruch führte zu Unfällen.

In den Morgenstunden des Montags erreichte das Sturmtief „Antonia“ das südliche Oberbayern mit voller Wucht. Erst kamen heftige Böen, dann folgten Schnee und Glätte. Innerhalb von kurzer Zeit waren die Straßen mit rund 5 Zentimeter Schnee bedeckt. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mussten die Feuerwehren und die Polizei gleich mehrfach ausrücken. Am Ettaler Sattel auf der B23 rutschten die LKWs und standen quer. Bei Murnau, auf der St2038, in Höhe der Gärtnerei Sauer, kollidierten zwei Fahrzeuge und landeten im Graben. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Auf der B2 bei Ohlstadt rutschten erst vier Fahrzeuge ineinander, kurz dahinter gleich nochmal zwei. Bei der Karambolage verunfallten damit insgesamt sechs Fahrzeuge; die Bundesstraße war blockiert. Auch hier war Schneeglätte schuld. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um den Unfall aufzunehmen. Erst gegen 10 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei befahrbar und auch das Wetter hatte sich beruhigt. Personenschäden blieben zum Glück aus. db