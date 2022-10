Seit diesem Schuljahr gibt es an der Garmisch-Partenkirchner Schule ein Gehege mit vier Hühnern

Von: Margot Schäfer

„Ich wollt, ich wär ein Huhn“ – könnte man denken, wenn man die Brahmane-Zwerghühner auf den Gelände der Gröbenschule besucht. Drittklässler Annalena, Charlotte und Henrijs und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben mit ihrer Begeisterung auch (v.l.) Schulleiterin Katharina von der Goltz, Jugendsozialarbeiterin Sabrina Pietsch und (stehend) Förderlehrerin Steffi Kiese angesteckt. © Meggy Schäfer

GAP – Gerade haben die vier schwarzweißen Zwergbrahma-Hühner mit ihren gefiederten Beinen noch eifrig unter den Bäumen gescharrt, schon kommen sie neugierig und laut gackernd angerannt. Wer sucht schon Käfer und Würmer, wenn er mit Spaghetti oder Bananen verwöhnt wird. Lehrer und Grundschüler der Garmisch-Partenkirchner Gröbenschule haben die zutraulichen Tiere längst ins Herz geschlossen.

„Ich gehe jetzt viel lieber in die Schule, komme sogar, wenn ich etwas erkältet bin“, sagt die achtjährige Charlotte und nimmt ein Huhn liebevoll auf den Arm. Oder ist es der Hahn? Auch die beiden anderen Drittklässler Annalena und Henrijs rätseln, denn noch kann man die vier zahmen ‚Gröben-Junghühner auch am Kamm nicht auseinanderhalten. „Aber es sind drei Hühner und ein Hahn. Das wurde uns von kompetenter Seite, von Manfred Haggenmüller, 1. Vorsitzender des Werdenfelser Kleintierzuchtvereins, mit Bestimmtheit erklärt“, sagt Schulleiterin Katharina von der Goltz. Sie hatte es geschafft, heimische Handwerks- und Fahrzeugbetriebe zusammen mit den Schulen für Holz und Gestaltung an einen Tisch zu bringen, sie für das Hühnerprojekt zu begeistern und Spenden zu akquirieren. Längst steht das fahrbare moderne Hühnerhaus in einer Foliere auf dem Schulgelände. Endlich konnten die Mädchen und Buben in diesem Frühjahr zusehen, wie die Küken schlüpften, zu Junghühnern heranwuchsen.

„Vor allem auffälligen Schülerinnen und Schülern tut es gut, sich in der Nähe der Tiere – wir haben das Terrain zur Ruhezone erklärt – aufzuhalten“, erläutert Förderlehrerin Steffi Kiese. „Sogar Berührungsängste, die zwei Kinder hatten, sind verschwunden“, ergänzt Jugendsozialarbeiterin Sabrina Pietsch. Sie ist mit Kiese für das Hühnerprojekt zuständig. Der Unterrichtsstoff ist längst angepasst. Die Mädchen und Buben lernen, Verantwortung für Tiere zu übernehmen, auch mal Freizeit für die Betreuung zu opfern. Auf Rufnamen für ihre gefiederten Freunde konnten sich die Kinder noch nicht einigen. „Ich würde den Hahn Carlo nennen“, meint Annalena. Die Schulleiterin hat inzwischen einen Wettbewerb initiiert. Gespannt sind alle jetzt schon, wann das erste Ei im Nest liegen wird. Aber da ist noch Geduld gefragt. msch