Aktuelle Vermisstensuche im Bereich Zugspitze seit Sonntagabend

Die Suche wird fortgesetzt: Ein Polizeihubschrauber fliegt bei dem aktuellen Sucheinsatz über dem Zugspitzgebiet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Seit gestern Abend, 13. August, gegen 19 Uhr, läuft an der Zugspitze eine Vermisstensuche. Vorausgegangen war der Notruf eines Bergsteigers, der sich eigenen Angaben kurz vorm Gipfel befand und über eine Armverletzung klagte. Bei dem Bergsteiger handelt es sich evtl. um einen polnischen Staatsangehörigen. Das Gespräch in englisch und die genaue Lokalisierung des Verletzten gestalten sich sehr schwierig. Angehörige der Bergwacht suchten noch in der Nacht und bis 3 Uhr in den Morgenstunden den vermuteten Bereich am Grat ab, in dem sich der Gesuchte aufhalten könnte, jedoch ohne Erfolg. Seit 8 Uhr, 14. August, läuft die Suche wieder mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Im Laufe des Vormittags erging ein Hinweis, dass am gestrigen Sonntagnachmittag ein Wanderer mit Armschlinge im Bereich Knorrhütte gesichtet wurde. Wanderer, die gestern, 13. August, im Bereich der Zugspitze oder Reintal unterwegs waren und eine Person mit Armverletzung bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen zu melden unter Tel. 08821-9170. kb