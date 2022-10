Semesterstart beim Kreisbildungswerk in Garmisch-Partenkirchen

Von: Ilka Trautmann

Landkreis – Das Programmangebot des Kreisbildungswerks ist auch im Wintersemester am Puls der Zeit und bietet wieder viele Gelegenheiten zu „Dialog und Begegnung“. Die schweren Themen, die aktuell unseren Alltag bestimmen, werden ganz bewusst aufgegriffen, „damit wir uns damit konstruktiv auseinandersetzen können“, wie 1. Vorsitzende Christine Sontheim betont.

Angesichts der vielen Hiobsbotschaften fällt es schwer, in diesen Herausforderungen auch Chancen zu erkennen. „Chancen meint nicht so zu tun, als gäbe es keine Probleme oder als könne man diese ausblenden. Vielmehr geht es darum, trotz allem den Blick nach vorn zu richten und im eigenen Lebensumfeld das Nötige und Mögliche zu tun“, ist Geschäftsführer Benjamin Schwarz überzeugt.

Der Ukrainekrieg, die Energiekrise, die immer akuter werdende Klimakrise, das Arten­sterben und die noch nicht völlig überwundene Corona-Pandemie, stellen in verschiedener Hinsicht eine Belastung für den Lebensalltag dar. Nicht zuletzt können diese Krisen Ängste und das Gefühl der Ohnmacht auslösen. Wunibald Müller referiert deshalb am 24. Oktober zum Thema „Die Krise ist allumfassend: Vom Umgang mit unseren Ängsten und wie wir in einer Zeit vielfältiger Bedrohung handlungsfähig bleiben.“



Bereits am 14. Oktober sprechen Prof. Dr. Markus Vogt (Lehrstuhl Christl. Sozialethik LMU München) und Ivan Vynnyk (Doktorand und Priesteramtskandidat aus der Westukraine) über die „Christliche Friedensethik vor den Herausforderungen des Ukrainekrieges und Einblicke in die Vorgeschichte“.

Auch die Kirchenkrise, die vielfältige Dimensionen hat, beschäftigt das Kreisbildungswerk. Neben den jahrelang nicht aufgearbeiteten Missbrauchsfällen wirken sich strukturelle Probleme und auch eine Glaubenskrise negativ aus. Am 7. November kann der 2. Vorsitzende des hiesigen Kreisbildungswerks, Wolfgang Küpper, den viel nachgefragten Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung) in Murnau zu einer spannenden Diskussionsrunde begrüßen. Unter der Überschrift „Ist die Kirche noch zu retten?“ hat Prantl in einem Beitrag geschrieben: „Die Kirche kann, wenn es gut geht, ein Ort sein, an dem der Himmel offen gehalten, an dem der Himmel nahe ist – weil Wörter wie Barmherzigkeit, Seligkeit und Gnade dort ihren Platz haben; weil es dort Segen gibt und eine Verbindung zu den uralten Gebeten und Liedern, die die Menschen schon vor Jahrhunderten getröstet haben. Die Kirche kann ein Ort der Hoffnung sein…“

Mit vielen Veranstaltungen soll generell der Blick nach vorn gerichtet sein: Dieses Jahr findet am 15. November auch wieder der Pädagogische Kongress zum Thema „Natur erleben. Persönlichkeit entfalten. Zur Verantwortung wachsen“ im Kultur- und Tagungszentrum Murnau statt. Alle zwei Jahre lädt das Kreisbildungswerk zu diesen Kongressen ein – „damit sind wir mit unserer Reihe nun schon im zehnten Jahr“, stellt 1. Vorsitzende Christine Sontheim zufrieden fest.



Stichwort„Natur erleben“: Die letzte Herbstwanderung im Rahmen der Bergspiritualität führt am 22. Oktober auf den Hirschhörnlkopf (Treffpunkt Jachenau). Und auch in der „staaden Zeit“ gibt es einiges zu entdecken. Eine naturkundliche Wanderung mit adventlichen Impulsen findet zum Beispiel am 3. Dezember in Oberau statt und ein „Waldbaden“-Erlebnisseminar lädt am 28. Januar dazu ein, die Natur auf Schneeschuhen intensiv zu erleben.



Kann man Advent und Weihnachten nachhaltig feiern? Wer hierfür Anregungen sucht, merkt sich einen Online-Vortrag am 22. November vor.

Neben vielen bewährten Angeboten oft langjähriger Kursleiterinnen im weit gefächerten Bereich Gesundheitsbildung mit Yoga, Pilates oder auch einem Kurs zum Entgiften (8.11.) und einem Fermentier-Workshop (15.10.), gibt es im aktuellen Programm drei neue Angebote in Bad Bayersoien. Neben einer Rückenschule (9.11.) sind hier bereits Ende September ein Wirbelsäulenaufbautraining und ein Nordic Walking Kurs mit Wirbelsäulengymnastik gestartet (nach freien Plätzen bitte nachfragen).



Die langjährige Pilger- und Exkursionsleiterin Henny Schübel bietet in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Ferienglück außerdem wieder mehrere Tagesfahrten von Vorarlberg über Kempten bis nach Niederbayern zu interessanten Heimat- und kulturgeschichtlichen Themen an. Wer sich auf die Spuren der Römer oder zu den magischen Steinkreisen bei Bludenz begeben will, wird in der Programm­übersicht ebenfalls fündig.

Die stets beliebten Eltern-­Kind-Programme sind mit Seminaren zur Familienbildung angereichert. Vom „Abenteuer Pubertät“ (8.11.), über eine „Himmelswerkstatt“ (28.11.) bis hin zum Umgang mit hoch-sensiblen Kindern (24.01.) reichen hier die Angebote.



Im Bereich „Generation plus“ werden Impulse für ein selbstbestimmtes Leben thematisiert. Das „Digital-Cafe“ etwa, das Online-Hilfen für Seniorinnen und Senioren ermöglicht oder der Impuls-Vortrag „Mein Leben im Alter(n)“, der am 11. Oktober interessanten Fragen nachgeht: Mit wem will ich alt werden? Wofür lebe ich im Alter? Wovon kann ich im Alter leben?



Ein Schwerpunkt ist auch in diesem Semester wieder die Ausbildung zum/r Seniorenbegleiter/in. Dieses umfangreiche Kursangebot beginnt am 7. Oktober in Murnau und wird in Kooperation mit der Caritas realisiert.



Das genaue Durchblättern des ansprechenden Programmheftes lohnt sich – viele spannende Themen sind hier zu entdecken. Das Programmheft „Dialog & Begegnung“ liegt für Sie kostenlos an allen Auslagestellen im Landkreis bereit, auf Wunsch wird es auch kostenfrei direkt nach Hause geschickt.



Tatkräftiges Engagement



Das katholisches Kreisbildungswerk war in den letzten Monaten bemüht, Geflüchteten aus der Ukraine ein wenig Perspektive und Unterstützung vor Ort zu geben, wie Geschäftsführer Benjamin Schwarz erklärt. So wurden mehrere Willkommenskurse zusammen mit der vhs Garmisch-Partenkirchen organisiert, die sehr gut angenommen wurden und von vielen Teilnehmenden als wertvolle Hilfe gesehen werden. „Das ist die Stärke des Kreisbildungswerks. Es steht für vieles. Wir greifen aktuelle Themen auf, suchen nach Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit und wir können aufgrund unserer landkreisweiten Struktur, die von den vielen engagierten Bildungsbeauftragten mit Leben erfüllt wird, schnell auf solche Besonderheiten reagieren“, macht 1. Vorsitzende Christine Sontheim deutlich. tra