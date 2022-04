Seniorenbeirat Garmisch-Partenkirchen will nicht nur fordern, sondern selbst aktiv werden

Von: Margot Schäfer

Teilen

Neue Stolperkante am Richard-Strauss-Platz. Horst Demmelmayr und Erika Vogt-Kornmüller machen aufmerksam. © Meggy Schäfer

GAP – Sie sind alle selbst im Rentenalter, kennen die Belange und Sorgen der älteren Generation und bringen sich deswegen mit viel Kompetenz und auf Augenhöhe ehrenamtlich im Seniorenbeirat der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ein. „Wir wollen etwas bewegen, den von den Bürgern gewählten Kommunalpolitikern beratend zur Seite stehen“, erklärt Horst Demmelmayr, Erster Vorsitzender des Gremiums.

Ein guter Grund, denn unter der Alpspitze leben überdurchschnittlich viele betagte Menschen. Laut Statistiken über die demografische Entwicklung in der Region steigt der Anteil der über 65-Jährigen stetig weiter an. Darauf müssen die Entscheidungsträger reagieren, Verbündete suchen. Im Abstand von sieben Wochen trifft sich Demmelmayr mit seinen Mitstreitern zur Lagebesprechung. „Wir stellen immer wieder fest, dass es am notwendigen und zeitgerechten Informationsfluss hapert“, sagt der 82-Jährige. Unverständnis gibt es von den Aktiven, dass ihr Gremium, das laut Geschäftsordnung die Interessen der älteren Mitbürger vertreten soll, in seniorenrelevante Planungen, Prozesse und Entscheidungen zu wenig einbezogen wird. Locker lassen wollen die Ehrenamtler trotzdem nicht, wollen weiter sensibilisieren, sich für barrierefreie und inklusive Angebote einsetzen.

Im Internet kann jeder das seniorenpolitische Konzept der Marktgemeinde, in das zahlreiche Ideen des Beirats eingeflossen sind, einsehen. Vieles, wie die kostenlose Ortsbusbenutzung für Senioren mit Grundsicherung oder Hinweise auf behindertengerechte Wege, Eingangstüren oder Toilettenanlagen wurde in der Vergangenheit bereits realisiert, anderes auf den Weg gebracht.

Man legt aber nicht nur den Finger in Wunden, sondern wird aktiv. „Wir haben am Fahrradkonzept ebenso mitgearbeitet, wie am Ortsentwicklungsplan, veranstalten jährlich ein integratives Boccia-Turniere im Michael-Ende-Park“, zählt Erika Vogt-Kornmüller, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, einige Projekte auf. „Mit Schülern wurde vor einigen Jahren ein ‚Rollstuhltag‘ durchgeführt. Sehr aufschlussreich. Die Ergebnisse haben wir an den damaligen Marktgemeinderat weitergegeben“, ergänzt Demmelmayr.

Beschlossen hat der Gemeinderat längst, die Barrierefreiheit weiter auszubauen und inklusive Veranstaltungen in Sport und Kultur in den Ort zu holen. Das verpflichtet. Vom Maßnahmepaket profitieren Einwohner und Gäste mit und ohne Behinderungen. In diesem Jahr startet erneut ‚Gap.beinand‘, im Juni nächsten Jahres ist Garmisch-Partenkirchen Host Town der Special Olympics World Games (SOGW) Berlin 2023 und damit national und international als inklusive Kommune sichtbar. „Da bleibt noch viel zu tun, aber selbstverständlich bringen wir uns ein“, sagt Demmelmayr. Da geht es gar nicht, dass beim Straßenbau am Richard-Strauss-Platz neue Stolperecken entstanden sind. Schnelle Beseitigung fordert nicht nur der Seniorenbeirat, auch viele Bürger nehmen an dieser Fehlplanung Anstoß.



Um besser über ihre Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, noch mehr Anlaufstelle zu sein, plant der Seniorenbeirat jetzt eine Präsenzveranstaltung auf dem Garmischer Wochenmarkt. Auch ein neuer Flyer ist bereits gedruckt, dieser lag der Kreisboten-Ausgabe Anfang April bei. Regelmäßige Sprechstunden gibt es jetzt ebenfalls: Montags von 16 bis 17 Uhr ist immer ein Mitglied des Gremiums unter 0174-3953554 erreichbar. sm