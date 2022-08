150 Jahre FFW Partenkirchen

GAP – Der Himmel strahlte, der ganze Markt von Partenkirchen war ein Meer voll blau-uniformierter Feuerwehrleute, dazwischen Trachtenkinder der „Werdenfelser Heimat”, viel altes Gerät, liebevoll restaurierte Feuerwehrfahrzeuge, herrliche Gespanne, Festwägen, Trommlerzüge und Musikkapellen. Ein glanzvolles Fest, was die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Partenkirchen auf die Beine gestellt haben.

© Klaus Munz

Die Bruder-Wehr aus Garmisch mit ihrem Magirus-Tanklöschfahrzeug aus dem Jahre 1950. © Klaus Munz

© Klaus Munz

Partenkirchner auf der Spritze von 1897. © Klaus Munz

© Klaus Munz

Löschgruppe aus Farchant. © Klaus Munz

„A Massel muaß ma hom!” So begann Pfarrer Andreas Lackermeier seine Festansprache beim Gottesdienst am Floriansbrunnen. Tags zuvor regnete es noch aus Kübeln, so hoffte man inständig, dass sich das Wetter zum Sonntag bessert. Was es tat! Und somit klappte alles wie am Schnürchen, wie geplant konnten Serenade, Gottesdienst, Fahrzeugweihe und der große Festzug über die Bühne gehen. Dekan Lackermeier beleuchtete vor den erschienenen Ehrengästen, der politischen Prominenz, den Abordnungen der Wehren und Ortsvereine den Wahlspruch der Feuerwehren. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr” – heißt es da. „Der Herrgott wird aber heutzutage oft vergessen, weil auch das christliche Fundament bröckelt”, bedauerte der Geistliche. Dabei erinnerte er daran, „dass die Schöpfer unserer heutigen Gesellschaftsordnung, die es zudem ermöglichten, dass wir heute frei und geregelt leben dürfen, alles Christen waren“.

Er bekräftigte in seiner Predigt den Wunsch, dass dieses Bewusstsein nicht verschwindet. „Aber dieses urchristliche Denken, was ist mit den anderen, dessen Schicksal ist mir nicht egal, ist bei euch Feuerwehrleuten fest verankert“, lobte Lackermeier. Nach festlichen Chorälen der Musikkapelle Partenkirchen und der Bayernhymne segnete der Ortsgeistliche dann die diversen Neuanschaffungen der Partenkirchner Floriansjünger. „Eine ganze Flotte“, scherzte dazu auch der 1. Kommandant Michael Sexl und stellte die einzelnen Fahrzeuge detailliert vor. „Eigentlich bräuchten wir einen Tanker voll Weihwasser dafür“, meinte launig Lackermeier, als er mit seinen Ministranten und einem Wasserkessel die Runde zog.

Symbolisch übergab 1. Bürgermeisterin Elisabeth Koch dem Kommandanten einen übergroßen, von weithin sichtbaren Schlüssel. Und der Schlüssel zu dieser außergewöhnlichen, konzentrierten Beschaffung von insgesamt fünf Radfahrzeugen, 3 Tragkraftspritzen und weiterem Gerät lag eindeutig am G7-Gipfel. „Dies hat uns in die Karten gespielt“, sagt Sexl überzeugt. Kurze Zeit später zog ein gigantischer Festzug durch Partenkirchen. Neben 21 Wehren aus dem Landkreis, waren auch die Kameraden aus dem benachbarten Tirol von Ehrwald, Zirl, Seefeld und Schwaz angerückt. Selbst aus Oberstdorf, Pfaffenhofen und aus einer Gemeinde in der Oberpfalz fand sich eine Abordnung.



Immer wieder ein Blickfang dabei: Die edlen Fuhrwerke mit den Ehrenmitgliedern der Wehr, die geschmückten Festwägen und das altehrwürdige Feuergerät aus vergangenen Zeiten. Nicht zu vergessen, die liebevoll restaurierten Feuerwehroldtimer aus der Nachkriegszeit. Im Festzelt angekommen, durften die Festzugteilnehmer nicht nur ihren Durst löschen, sondern erinnerten sich gemeinsam auch noch an viele Begebenheiten ihrer Dienstzeit. mun