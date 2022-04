Skiclub Garmisch feierte Saisonabschluss mit Traditionsrennen

Teilen

Die Schneereste eher kümmerlich – doch die Stimmung war bestens. © ANDREAS PUESCHEL

GAP – Am Ostermontag konnte der Ski-Club Garmisch das 100-jährige Jubiläum seines Stepberglaufs nachholen, das 2021 wegen Corona ausfallen musste. Dieses Skirennen wurde 1921 ins Leben gerufen und wird seit dem im Jahre 1931 in einer Lawine verunglückten Clubmitglied als Hans-Becker-Gedächtnislauf veranstaltet. Bei herrlichem Wetter war dieser Zeitpunkt wohl die letzte Möglichkeit, noch ein Skirennen durchführen zu können. Das warme Frühlingswetter in der vorhergehenden Woche hatte die Schneeauflage doch erheblich dahinschmelzen lassen. Sowohl an der Kramer-, als auch an der Hirschbichlseite neben der Stepbergalm war an Skifahren nicht mehr zu denken. Somit wurde am sog. ‚Ratzenwinkl‘ in Richtung Gatterl schon eine Woche zuvor ein Torlauf gesteckt und die Piste getreten. Am Karsamstag war auch dort teilweise wieder das Gras zum Vorschein gekommen und es musste nochmal eine neue Spur gesucht werden.

Durch die kalten Nächte an Ostern hatte sich die Rennpiste am Montag dann aber in gutem Zustand gezeigt und wegen der Sonneneinstrahlung wurde schon vor 10 Uhr gestartet. Begonnen wird stets mit den ältesten Teilnehmern und zum Schluss starten die Kinder. Alle wagemutigen Teilnehmer wurden lautstark angefeuert und es kamen alle ohne Sturz in Ziel. „Aufgrund des Termins in den Ferien waren diesmal nicht so viele Starter wie in den letzten Jahren dabei, aber der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch“, stellt Organisator Hubert Berger fest.

Insgesamt hatten 30 Mitglieder ihre Skiausrüstung zum Stepberg getragen und sind beim ältesten Skirennen der Welt an den Start gegangen. Alle waren froh, wieder an die alte Tradition anschließen zu können, nachdem ja zwei Jahre wegen Corona keine Veranstaltung mehr möglich war. Nach dem Rennen trafen sich alle Teilnehmer und die zahlreichen Zuschauer auf der Terrasse der Stepbergalm, die eigens für diesen Tag geöffnet war. Vor der Siegerehrung wird regelmäßig an die „Urväter“ des Rennens erinnert und eine Gedenkminute für Hanns Becker und alle verstorbenen Clubmitglieder eingelegt. Alle Starter erhielten als Teilnehmergeschenk –und das hat ebenfalls Tradition – das Stepberg-Schnapsglasl 2022.

Besonders lobende Worte gab‘s auch für die Kinder, die den Aufstieg nicht gescheut haben, um beim ältesten Skirennen der Welt teilzunehmen. Sie werden demnächst noch mit einem gemeinsamen Eisessen und einer eigenen Siegerehrung belohnt. Heuer waren 10 Kinder von 8 bis 15 Jahren mit Ski am Start; der älteste Teilnehmer war Rudi Werner mit 71 Jahren.

Als Sieger haben sich folgende Mitglieder in den Stepberg-Annalen verewigt:



Bei den Damen konnte sich heuer die 14-jährige Amalia May mit 30,55 sec. durchsetzen. Sie siegte vor ihrer Schwester Philomena May (31,68 sec., Jugendklasse) und Tabea Öffner (31,82 sec., ebenfalls noch Schülerklasse). Tagesbestzeit erzielte der Titelverteidiger aus dem Jahre 2019 Ludwig Berger mit der Tagesbestzeit von 28,43 sec. Dahinter platzierten sich seine Brüder Bernhard Berger (28,80 sec.) und Hubert Berger (30,26 sec., beide Allgemeine Klasse). Die beiden Tagesschnellsten erhielten den begehrten Stepberg-Wanderteller, der seit Jahrzehnten ausgefahren wird. Die Familienwertung gewann die Familie Berger mit der Gesamtzeit von 1:36,19 min. Dahinter platzierten sich die Familien May (1:41,56 min) und Riedel (1:43,83 min.) Gewertet werden hierfür jeweils Vater, Mutter und das schnellste Kind. Weitere Teams, die regelmäßig dabei sind. waren die Familien Hager und Püschel, die ebenfalls komplett gestartet sind.

Zum Abschluss konnten sich alle Teilnehmer und die zahlreichen Zuschauer von den Strapazen erholen und eine ereignisreiche Saison des Ski-Club Garmisch mit Musik ausklingen lassen. Toni Ostler hatte extra seine Ziehorgel raufgetragen. Die anderen jungen Einheimischen wurden schon jetzt verpflichtet, im nächsten Jahr auch mit Ski anzutreten.



Besonderer Dank gilt dem Hüttenwirts-Ehepaar Hermann und Lissi Ostler, die seit Jahren die Stepbergalm eigens für den Ski-Club öffnen und bestens für das leibliche Wohl der Teilnehmer innen und Teilnehmer sorgen. Teilweise ging’s erst zu späterer Stunde wieder ins Tal. kb