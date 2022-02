Skidiebstahl beim Tourenabend im Garmisch-Classic

Ein Zeuge hatte bemerkt wie zuvor eine Person mit einem Paar Tourenski unter dem Arm in Richtung Tal abgefahren war. (Symbolbild) © PantherMedia / svariophoto

GAP - Am 08. Februar im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr befand sich der 45-jährige geschädigte Münchner im Kreuzeckhaus zum Tourenabend. Als er zur Abfahrt seine Ski wieder anlegen wollte, bemerkte er, dass sie nicht mehr da waren wo er sie abgestellt hatte. Lediglich die Stecken waren noch da. Ein Zeuge hatte bemerkt wie zuvor eine Person mit einem Paar Tourenski unter dem Arm in Richtung Tal abgefahren war und sprach den Münchner darauf an. Sowohl Bekannte des Geschädigten als auch die mittlerweile verständigte Polizei konnten im Tal jedoch niemanden mehr feststellen und die Ausrüstung im Wert von 1.200 Euro konnte nicht aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen zu melden, insbesondere auch der Zeuge der den Hinweis vor Ort auf den Diebstahl gegeben hat. Von diesem hatte sich der Geschädigte leider keine Personalien geben lassen. kb