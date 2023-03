Skispaß mit Felix Neureuther in Garmisch-Partenkirchen

Skifahren lernen mit Felix Neureuther: Unvergesslich für die ganze Gruppe. © Katja Madzar

GAP – Felix Neureuther ist es ein besonderes Anliegen, Kindern und Jugendlichen seine Leidenschaft für den Skisport und die Natur näherzubringen. Deshalb lädt Deutschlands bekanntester Skirennläufer gemeinsam mit INTERSPORT und Dein Winter. Dein Sport. einmal im Jahr eine Schulklasse zum „Felix Neureuther Schulcamp“ ein. Von 7. bis 9. März ging es in diesem Jahr für die 9. Klasse des Gymnasiums Hermeskeil (Rheinland-Pfalz) nach Garmisch-Partenkirchen.

Der ehemalige Skistar ließ es sich nicht nehmen und begrüßte die SchülerInnen persönlich in der Jugendherberge. Mit viel Freude beantwortete er alle Fragen der Kinder und die SchülerInnen erfuhren alles, was sie schon immer von Felix wissen wollten: Seine Lieblingsrennen, wie er überhaupt zum Leistungssport kam, was ein Profi-Skirennläufer heutzutage verdient und ob er immer noch Kontakt zu Marcel Hirscher hat. Aber auch ernstere Themen, wie Essstörungen im Leistungssport, wurden diskutiert und besprochen.



Am nächsten Morgen ging es ab auf die Piste: Skifahren lernen mit Felix Neureuther und den Skilehreinnen des DSLV und DSV – besser kann es nicht sein. Bei besten Wintersportbedingungen verbrachten die Kids den gesamten Tag zusammen mit Felix im Skigebiet Garmisch Classic. Mittags ging es zum Kräftetanken in die legendäre Skihütte „Drehmöser 9“. Am Ende des Tages standen alle Schülerinnen und Schüler so sicher auf Ski, dass Liften und leichtere Abfahrten auch für die absoluten Anfänger keine Schwierigkeit mehr darstellten.



Am folgenden Morgen stand die Besichtigung der Olympia-Skisprungschanze auf dem Plan. Schanzen-Chef Thomas Scheck nahm sich dabei persönlich Zeit, um die Gruppe in und auf das beeindruckende Bauwerk zu führen. Auch hier war Felix wieder mit dabei und es entstanden tolle Erinnerungsfotos an drei unvergessliche Tage in Garmisch-Partenkirchen. kb