Soldaten beendeten ihren Einsatz an der BG Unfallklinik Murnau

Wertvolle und tatkräftige Unterstützung in herausfordernden Zeiten: Der Kaufmännische Direktor Christian Schroth bedankte sich im Namen aller bei den Soldatinnen und Soldaten für die kollegiale Zusammenarbeit und den Zusammenhalt. © BG Unfallklinik Murnau

Murnau – Die Corona-Pandemie hatte in den Einrichtungen des Gesundheitswesens zu weitreichenden organisatorischen und personellen Umstrukturierungen geführt. Um auf die dynamischen Entwicklungen reagieren zu können, musste sich auch die BG Unfallklinik Murnau innerhalb kurzer Zeit organisatorisch neu aufstellen.

Der Amtshilfeeinsatz durch die Bundeswehr wurde zu einem wichtigen Baustein. Das Murnauer Traumazentrum wurde von Anfang Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 von den Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten des Murnauer Informationstechnikbataillon 293 tatkräftig unterstützt. Unter der Gesamtführung von Oberstleutnant Marc Richter und der Führung vor Ort durch Stabsfeldwebel Rainer Hinz wurden die Soldatinnen und Soldaten zunächst im administrativen und logistischen Bereich eingesetzt. Hochengagiert unterstützten sie beispielsweise bei der Einlasskontrolle, der internen Abstrichstelle oder halfen auf den Stationen bei Service- und Logistiktätigkeiten aus. Das zu Beginn etwas befremdliche Bild von Soldaten im Eingangsbereich oder auf den Stationen eines Krankenhauses wurde sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für die Mitarbeitenden der Murnauer Unfallklinik schnell zur Gewohnheit. Auch die anfängliche Vorsicht im Umgang und im täglichen Miteinander verschwand innerhalb kurzer Zeit und am Ende gab es nur noch den gemeinsamen Auftrag, für den Schutz und die bestmögliche Versorgung aller Patientinnen und Patienten zu sorgen.



Das kollegiale Verhältnis zwischen der Bundeswehr und dem Klinikpersonal zeigte sich besonders am Tag der Verabschiedung: „Die Dankbarkeit für unsere Unterstützung hat man an jeder Ecke gespürt. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen und es war eine tolle Erfahrung für mich, das Berufsbild der Pflege kennenzulernen und hier in Murnau zu arbeiten. Ich werde den ein oder anderen wirklich vermissen“, so Hauptfeldwebel Wolfgang Singer. Vor allem die Pflege konnte sich auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten konzentrieren: „Die Soldaten waren für uns wirklich eine tolle Unterstützung und eine große Hilfe im Alltag. Sie haben uns Arbeiten abgenommen und entlastet, womit wir uns auf die Pflege unserer Patientinnen und Patienten konzentrieren konnten“, sagt Pflegefachkraft Beate Bauer.



Den Dank zur Verabschiedung gab es sowohl von Seiten der Klinikleitung, stellvertretend für das gesamte Personal, als auch von Seiten der Bundeswehr. „Wir danken herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten. Mit ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art haben sich die bei uns eingesetzten Soldatinnen und Soldaten alle vorbildlich verhalten und zu einem sehr positiven Bild unserer Bundeswehr beigetragen. Den Zusammenhalt und das kollegiale Miteinander zwischen den Soldaten und unseren Mitarbeitenden bekamen vor allem unsere Patientinnen und Patienten in Form einer bestmöglichen Versorgung zu spüren“, betonte der Kaufmännische Direktor Christian Schroth bei der Verabschiedung. „Wir freuen uns, dass wir hier so gut aufgenommen wurden und erfolgreich unterstützen konnten“, resümiert Oberstleutnant Marc Richter. kb