Sommerfest in den Loisachauen: In der Notunterkunft konnte schon vieles erreicht werden

Im Bild (v.l.): Laura Uhler - Einrichtungsleiterin vom Haus an der Kyreinstraße (KMFV), welchem die Beratung in der Unterkunft Loisachauen zugeordnet ist. Herr Baierlacher ist zwar seit Juni 2022 in Rente, ist aber immer noch als Leiter für die Loisachauen zuständig. Da er am Sommerfest im Krankenstand war, konnte er leider nicht teilnehmen.; Barbara Cunradi- Rutz - Dipl. Sozialpädagogin FH; Yara Elsayed - Sozialpädagogin B.A.; Alfred Heinle - ehemaliger Geschäftsführer vom KMFV. © Barbara Falkenberg

GAP – Bei einem leckeren Buffet und strahlendem Sonnenschein feierten Bewohner, Betreuer und Prominenz in der Notunterkunft Loisachauen in Garmisch-Partenkirchen das diesjährige Sommerfest. „Wir sind angekommen und etabliert“, brachte es Barbara Cunradi-Rutz auf den Punkt. Seit einigen Jahren setzt sich die Diplom-Sozialpädagogin gemeinsam mit ihrer Kollegin Yara Elsayed (26), dem Security Dienst und einem festen Mitarbeiterstamm an Ehrenamtlichen für die Menschen, die hier leben, ein.

„Vieles ist erreicht, und vieles ist noch zu tun.“ Die 57-Jährige hebt vor allem die gute Zusammenarbeit mit den beiden Sicherheitskräften Vorort hervor, „sie sind sehr empathisch und wirken deeskalierend auf unser Klientel ein“.

So wüssten sie, wann es Zeit sei, einzugreifen und wann man noch abwarten könne. „Neulich war beispielsweise einer der Bewohner sehr erregt und schloss sich in sein Zimmer ein, unser Security-Mann klopfte an der Tür und als der Bewohner mit Pfefferspray im Anschlag diese öffnete, war ich wie versteinert“, berichte Cunradi-Rutz von einem der jüngsten Vorfälle. Doch ihr Kollege schob sie aus dem Blickfeld und beruhigte den Mann, bis die zu Hilfe gerufene Polizei eintraf. In einem anderen Fall litt einer der Bewohner unter einem Messie-Syndrom, sammelte Müll und stopfte sein Zimmer damit voll, war aggressiv und ein soziales Leben mit ihm nicht möglich. Erst nach einem temporären Hausverbot, das die Sicherheitsleute ohne Gewalteinwirkung durchsetzen konnten, normalisierte sich das Verhalten. Doch längst nicht alle Bewohner sind so schwierige Fälle. Es gibt auch viele positive Beispiele, so hat ein langjährig alkoholabhängiger Mann nach der Schock-Diagnose beginnende Leberzirrhose mit dem Trinken aufgehört.



Seit die beiden Damen und ihre Helfer sich in der Obdachlosenhilfe Loisachauen einsetzen, ist es hier insgesamt deutlich ruhiger, friedlicher geworden. „Die meisten sind gesprächsbereiter, das ist besonders wichtig, weil es immer wieder zu Kommunikationsproblemen kommt, häufig auch aufgrund von Sprachbarrieren“, berichtet Elsayed. Dagegen kämen Diebstahlsdelikte seit jeder seinen eigenen Zimmerschlüssel und einen privaten Kühlschrank auf dem Zimmer hat so gut wir überhaupt nicht mehr vor. Und wenn es dann doch zu Konflikten kommt, versuche man zu vermitteln, zu sprechen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. „Der Hilfsbedarf ist jedenfalls weiterhin enorm hoch oder Behördengänge, Begleitung zu Ämtern sind für die meisten hier nach wie vor immense Herausforderungen, die sie nicht allein bewältigen können“, erzählt Cunradi-Rutz von ihren täglichen Aufgaben. Aber bei all den rein praktischen und formalen Aufgaben sei das A und O die Beziehungsarbeit. „Den Menschen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen, ist das Wichtigste. Dann sind sie auch bereit, zuzuhören und Hilfe anzunehmen.“



Auch wenn die beiden Pädagoginnen immer wieder an ihre Grenzen stoßen, sie lieben ihre Tätigkeit und sind mit vollem Elan und Einsatz dabei, die Situation der Bewohner in den Loisachauen weiter zu verbessern. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass sie hier sind, dass die Menschen Unterstützung erhalten, um bestenfalls aus ihrem persönlichen Tief herauszukommen. Wenn manch einer hinsichtlich seiner Lebenssituation oder seines Krankheitsbildes so gar keine Einsicht zeigt, dann gerät Elsayed zuweilen an ihre Grenzen. „Man braucht schon sehr viel Geduld und einen ganz langen Atem“, sagt sie und man müsse immer wieder ganz tief durchatmen, um auch in akuten Krisensituationen angemessen zu reagieren. „Es bringt jedenfalls nichts, auf Panik mit Panik zu reagieren“, weiß sie aus Erfahrung.



Auch in der Zukunft wollen die beiden engagierten Frauen weiter für die Notunterkunft und ihre Bewohner sowie das unterstützende Netzwerk arbeiten, sich einsetzen, soweit sie es in ihren Teilzeitstellen können. Eines ist auf diesem Sommerfest wieder einmal sehr deutlich geworden: Es ist vieles schon geschehen, aber noch längst nicht alles perfekt in der Notunterkunft an den Loisachauen. bf

Spenden werden erbeten auf das Konto

Kath. Männerfürsorgeverein e.V.

IBAN: DE 86 7002 0270 0034 90 2976