Sonderausstellung: Der Oberammergauer Rochus Dedler und seine Bedeutung für die Passion

Der Komponist Rochus Dedler; Öl auf Leinwand, 1920 (Michael Zeno Diemer (1867 -1939), © Oberammergau Museum

Oberammergau – Eine Sonderausstellung über Rochus Dedler, den Komponisten der Passionsmusik, wurde zu den Weihnachtsfeiertagen im Foyer des Passionstheaters in Oberammergau eröffnet. Der Besuch ist kostenlos und zeichnet das Leben des begabten Komponisten nach.

Seine Komposition bleibt aktuell

Auch im zurückliegenden Passionsjahr 2022 basierte die Musik zum Passionsspiel in großem Umfang auf den Kompositionen von Rochus Dedler (1779- 1822). Der gebürtige Oberammergauer hatte ein solides Musikstudium in München absolviert, seine Vorbilder dürften unter anderem Wolfgang Amadeus Mozart sowie Joseph und Michael Haydn gewesen sein. Wesentliche Teile seiner für das Jahr 1820 geschriebenen Musik werden in Oberammergau auch außerhalb der Passionsjahre regelmäßig aufgeführt und sind fester Bestandteil der örtlichen Musikkultur. Markus Zwink hat Dedlers Musik neu arrangiert, bearbeitet und um eigene Kompositionen, wie das Sch‘ma Israel, ergänzt.



Kurzabriss zur Biografie

Rochus Dedler wurde 1779 in Oberammergau geboren. Nach der Elementarschule kam er wegen seiner außergewöhnlichen musikalischen Begabung als Klosterschüler in das Augustinerchorherrenstift Rottenbuch. In Folge besuchte er ein Internatsgymnasium für musisch begabte Knaben aus ärmlichen Verhältnissen in München. In diese Zeit fallen erste eigene Kompositionen. Nach seinem Studium am kurfürstlichen Lizeum und einer Anstellung in Rottenbuch wurde er 1802 Schullehrer und Chorregent in Oberammergau und gründete hier auch eine Familie.



Dedler komponierte nicht nur die Passionsmusik 1811, 1815 und 1820 und zahlreiche Messen für den Gottesdienst, er schrieb auch Theaterstücke mit musikalischen Einlagen für die Schulkinder und war zudem ein hervorragender Pädagoge.



Seit 1820 machte sich ein Lungenleiden bemerkbar, das dazu führte, dass der Schwerkranke zu seinem Bruder zog, der zu dieser Zeit Pfarrer in Oberföhring war. Dort verstarb er am 15. Oktober 1822 und wurde auf dem Friedhof von St. Lorenz begraben.



Katalog erschienen

Zum 200. Todestag ist auch ein 96seitiger Katalog: „Rochus Dedler (1779 - 1822) Lehrer, Musiker, Komponist“ erschienen. Dieser ist im Oberammergau Museum und im Passionstheatershop erhältlich, sowie im Museumsshop online. kb