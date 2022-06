Special Olympics: Garmisch-Partenkirchen darf thailändische Delegation beherbergen

Von: Ilka Trautmann

Die Bürgermeisterinnen Elisabeth Koch (li.) und Claudia Zolk sowie Horst Demmelmayr, der als Koordinator zum Organisationsteam gehört und als Betreuer die Weltspiele fünfmal mitgemacht hat, freuen sich über die Zulosung. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Ein ganzes Jahr ist noch Zeit, aber die Gastgeber-Kommunen der Special Olympics World Games 2023 in Berlin wissen inzwischen, welche Delegation ihnen zugeteilt wurde. Garmisch-Partenkirchen, das sich ebenfalls als Gastgeber-Kommune beworben hatte, wird vom 12. bis 15. Juni die Delegation aus Thailand willkommen heißen. Die Freude bei den Verantwortlichen in Garmisch-Partenkirchen ist groß.

Die Gastgeber-Kommunen wissen nun, welche Delegation sie vom 12. bis 15. Juni 2023 empfangen werden und mit wie vielen Mitgliedern sie rechnen dürfen. Die internationalen Gäste wiederum haben inzwischen erfahren, in welche Region Deutschlands sie vor den Wettbewerben der Weltspiele 2023 reisen werden.

„Am wichtigsten ist die Nachhaltigkeit, dass die Inklusion auch nach den Weltspielen in den Kommunen bleibt,“ hofft Mark Solomeyer, Athletensprecher und Vizepräsident von Special Olympics Deutschland (SOD). Die Special Olympics World Games Berlin 2023 sollen so eine Inspiration für mehr Inklusion in ganz Deutschland werden.

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung und mit mehrfacher Behinderung. Die Weltspiele finden vom 17. Juni bis zum 25. Juni 2023 in Berlin statt. Das Gastgeber-Konzept unmittelbar im Vorfeld der Großveranstaltung in Berlin gibt den Delegationen die Gelegenheit, sich zu akklimatisieren, Deutschland kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.



Die thailändischen Athletinnen und Athleten, Trainer und Betreuer, werden vom 12. bis 15. Juni im aja-Hotel an der St. Martin-Straße untergebracht. Bis zu 60 Personen wird die Delegation umfassen, auch das steht bereits fest. tra