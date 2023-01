Sperrung des Wanderparkplatzes „Am Lindenbach“ von Grafenaschau Richtung Bad Kohlgrub notwendig

Am Wurzelanlauf geschädigte Esche. © privat

Grafenaschau / Bad Kohlgrub - Ein winziger Pilz bzw. dessen Sporen sind dafür verantwortlich, dass zahlreiche Eschen im Bereich des Wanderparkplatzes Lindenbach, an der Forststraße von Grafenaschau nach Bad Kohlgrub, gefällt werden müssen. Auch die Straße selbst wird immer wieder kurzfristig gesperrt. Die Maßnahme findet ab 09. Januar 2023 auf den Flächen der Bayerische Staatsforsten AöR statt. Mitarbeiter des Forstbetriebs Oberammergau regeln den Verkehr und überwachen, dass sich Wanderer, Radfahrer und der land- und forstwirtschaftliche Verkehr zur eigenen Sicherheit an die Sperrungen halten.

Der Pilz, um den es sich handelt, ist das „Falsche Weiße Stengelbecherchen“. Die Sporen werden mit dem Wind verweht und haften an den Blättern der Eschen fest. Ausgehend von den Blättern wächst der Pilz dann mit seinem Geflecht in die Äste der Kronen und bringt diese früher oder später zum Absterben. Die geschwächten Eschen werden häufig im weiteren Verlauf von anderen Pilzarten, wie zum Beispiel dem Hallimasch, befallen. Dieser verursacht eine Fäule im Wurzelbereich, wodurch die Standfestigkeit des Baumes so verringert wird, dass die Eschen auch ohne äußere Einwirkungen plötzlich umfallen können.

Um das Risiko für die Waldbesucher möglichst gering zu halten, entnehmen die Bayerischen Staatsforsten in dem genannten Gebiet die befallenen Eschen. Vom Wanderparkplatz führen auch zahlreiche Pfade mitten in den Staatswald, weswegen sich die Hiebsmaßnahme nicht nur auf den Bereich in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes, sondern auch auf den angrenzenden Waldbestand ausdehnen wird. Der Einsatz beginnt am 09. Januar und wird, wenn Wetter und Technik mitspielen, knapp zwei Wochen dauern. Eine händische Entnahme der befallenen Eschen wäre viel zu gefährlich, weshalb ein Harvester mit einem 15m langen Greifarm zum Einsatz kommt. Der Fahrer sitzt dabei in der sicheren Kabine.

Der zuständige Revierleiter Thomas Meixner vom Forstbetrieb Oberammergau meint: „Der Eingriff in diesem Bereich wird schon sehr stark werden, da nahezu alle Eschen befallen sind. Außerdem werden wir in diesem Zuge auch noch die hiebsreifen Fichten ernten. Positiv ist aber, dass die nächste Waldgeneration bereits vorhanden ist. Sie wird sich über das größere Lichtangebot freuen und kann nun richtig durchstarten“. kb