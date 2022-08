Spielplatz-Sommerfest in Krün: Fast 300 Besucherinnen und Besucher ließen sich diesen Tag nicht entgehen

Von: Wolfgang Kunz

Spaß beim „Pritscheln“ hatten (v.v.l.): Ella (5) aus Erlabrunn sowie Leonard (4) und Lena-Theresa mit Mama Lydia aus Mittenwald. © Wolfgang Kunz

Krün – Seine große Anziehungskraft hat der vom „Förderverein Spielplätze Krün e.V.“ eingerichtete Flößerspielplatz im Ried erneut bei seinem Sommerfest bewiesen.

Unter den fast 300 kleinen und großen Besuchern auch die in Kochel urlaubende Familie Brausam aus Erlabrunn bei Würzburg mit Tochter und Sohn. „Der Spielplatz wurde uns von Freunden empfohlen“, meinte Mama Carolin und schaute Tochter Ella (5) beim Spielen mit der Wasserpumpe im Bachlauf zu, „so eine super Anlage haben wir bei uns nicht“. Papa Markus – als Fußballtrainer im Jugendbereich tätig – ließ wissen, „dass wir gestern schon einmal hier waren, das Plakat vom Sommerfest gesehen haben und unser Sohn wieder im Niederseil-Klettergarten rumtobt“. Aus dem Kreisort war Mama Lydia mit ihren Kindern Leonhard (4)und Lena (3) gekommen. „Uns gefallen die vielen Spielmöglichkeiten und deshalb sind wir öfter hier“.

Den Besuchern wurde einiges geboten. Die Kinder konnten bei der Freiwilligen Feuerwehr einen imaginären (Häuser-)Brand löschen, beim BRK einen Rettungswagen besichtigen und in dem hinter einem Zugfahrzeug angehängten Rettungsboot der Wasserwacht mit Blaulicht und Sirene eine Runde drehen. Die Gebirgsjäger vom Bataillon 233 gewährten Einblicke in ihre Gefechtsfahrzeuge „Greenliner-Pkw“ und dem Transport- und Überschneefahrzeug („Husky“). Für das Sportliche hatten der SV Krün mit einer Möglichkeit zum Fußballspielen und der Skiclub Krün mit einem Wettbewerb im Stelzengehen und Lattenlauf mit Zielwerfen gesorgt. Natürlich durfte auch der Stand Kinderschminken nicht fehlen. Fürs leibliche Wohl war durch 20 Helfer ganztägig gesorgt. Unter den Zeltdächern am Armin Bittner-Vereinsheim gab es Grillfleisch, Kaffee und eine Auswahl von 30 Kuchen, die von Müttern und Omas gebacken wurden. Eingeladen waren auch die Schützlinge des Integrationskindergartens aus Krün und der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe aus Garmisch-Partenkirchen.

„Sie sind alle einzeln mit Eltern gekommen und wir haben allen eine Brotzeit spendiert“, betont Förderverein-Vorsitzender Stephan Seestaller, „damit wollten wir die Kontakte der Kinder untereinander fördern und vor allem Kindern mit seelischen, geistigen oder körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit zur Nutzung unseres Spielplatzes zu ermöglichen und eventuell neue Freunde kennenzulernen“. Seit der Gründung des Spielplatzes 2007 hat der Förderverein durch Mitgliedsbeiträge und diverse Feste schon über 250.000 Euro investiert. Mittlerweile gehört der Abenteuer-Spielplatz im Krüner Ortsteil Gries sicherlich zu den schönsten Plätzen im Oberland. kun