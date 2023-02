Spieltag der U14 Mädchen: Hallenhockey in Garmisch-Partenkirchen am Samstag 4. Februar

Am Samstag, den 4. Februar findet ein Hallenhockey-Spieltag der U14 Mädchen in der OEZ-Ballsporthalle statt. © TSV Partenkirchen

GAP - Erstmals in der Geschichte der Hockeyabteilung des TSV Partenkirchen, findet am Samstag, 4. Februar ein Hallenhockey-Spieltag der U14 Mädchen in der OEZ-Ballsporthalle statt. Um 11 Uhr treffen die Mädchen vom TSVP auf den MTV München, um 12.45 Uhr heißt der Gegner ESV München.

2015 gründete Björn Michel, Hockey Weltmeister von 2002, die Feldhockeyabteilung des TSV Partenkirchen. Inzwischen spielen rund 50 Mädels und Jungs zwischen 4 und 16 Jahren in Garmisch-Partenkirchen Feldhockey, bzw. im Winter Hallenhockey. Und es werden immer mehr.

Feldhockey ist eine der erfolgreichsten Mannschaftssportarten in Deutschland. Erst am Sonntag wurden die Deutschen Hockey-Herren Weltmeister! Schon zum 3. Mal durfte die Hockey-Nationalmannschaft den Weltmeister Pokal in Empfang nehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen Hallenhockey-Spieltag in Garmisch-Partenkirchen ausrichten können, „sagt Susanne Wimmer, Trainerin der U9 Kinder. „Momentan haben wir bei den Kindern im Grundschulalter einen großen Zulauf und hoffen im nächsten Jahr in weiteren Altersklassen am Spielbetrieb des Bayerischen Hockey Verbands teilnehmen zu können.“

Am Samstag 12. Februar findet schon der nächste Hallenhockey-Spieltag in der OEZ-Ballsporthalle statt. Diesmal treten die U12 Mädchen gegen Teams aus München an. Über Zuschauer freut sich die Hockeyabteilung. Für Speis und Trank ist in der Halle gesorgt. kb