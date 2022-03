St. Anna-Kirche in Wamberg ist ein barockes Schmuckstück auf 1016 Metern Höhe

Teilen

Die St. Anna-Kirche in Wamberg konnte 2021 frisch renoviert das 300-jährige Jubiläum feiern. Eine Gemeinschaftsleistung der Einheimischen und vieler Unterstützer. © Peter Schabe

GAP – Die St. Anna-Kirche in Wamberg ist nicht nur durch ihre Lage auf 1016 Metern Höhe etwas Besonderes. Eingebettet in die idyllische Landschaft ist das kleine Wamberger Gotteshaus – das zur Pfarrei Partenkirchen gehört – ein barockes Schmuckstück mit einem einzigartigen Hochaltar. Im Zentrum steht die Darstellung der „Annaselbdritt“, also der Heiligen Mutter Anna mit dem Marien- und Jesuskind auf dem Arm.

Seit vergangenem Sommer erstrahlt St. Anna in frischem Glanz. Zehn Jahre haben die umfangreichen Renovierungsarbeiten gedauert und sie wurden nur durch das Engagement der Einheimischen in einem großartigen Miteinander und durch viele Geldspenden möglich. Der Außenbereich wurde saniert und die neuen Glocken, für die 90 000 Euro überwiegend aus Spenden geflossen sind, hängen seit 2020 im Turm.

Die St. Anna-Kirche gehört außerdem zu den über 530 Objekten, die die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank Spenden sowie mit Mitteln der Lotterie GlücksSpirale allein in Bayern fördern konnte. Eine Bronzeplakette mit dem Hinweis: „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der GlücksSpirale“ erinnert jetzt an das hilfreiche Engagement.

Die DSD konnte Arbeiten an der Raumschale, dem Deckengemälde und die statische Sicherung der Empore fördern. Die Wandbereiche wurden entsalzt und für die folgenden Deckputzschicht und Stuckergänzungen vorbereitet. Zuletzt wurde eine neue Kalkfassung im Sockelbereich aufgebracht. Die statische Instandsetzung der Empore erfolgte mit der Einbringung unsichtbarer Stahlanker. Die Gewölbedecke wurde durchrestauriert. Die erfolgten Restaurierungsarbeiten sind im Ergebnis überzeugend.



Die Anna-Kirche wurde 1720 an der Stelle eines gotischen Vorgängerbaus errichtet. Der mit einem Satteldach und den ortsüblichen Holzschindeln gedeckten Saalkirche hat man einen Westturm mit Spitzhelm vorgesetzt. Den Hochaltar schuf der Wamberger Bildhauer Andreas Onich. Die zentrale Darstellung der Anna Selbdritt wird gerahmt von Figuren der Heiligen Rochus, Sebastian, Notburga und Isidor. Über dem Hochaltar befindet sich ein Bild der Heiligen Familie. Weitere Ausstattungsstücke entstanden zwischen 1796 und 1821, die Orgel schuf 1843 der Füssener Orgelbauer Joseph Pröbstl. kb