Staffelsee-Museum präsentiert prominente Feriengäste in neuer Ausstellung

Von: Günter Bitala

Teilen

Brigitte Bosch und Bürgermeister Markus Hörmann gehörten zu den ersten Gästen der neuen Sonderausstellung im Staffelsee-Museum. © Günter Bitala

Seehausen – In die Frühzeit des Fremdenverkehrs von Seehausen entführt eine Ausstellung, die derzeit im Staffelsee-Museum zu sehen ist. Die Idee dazu kam Susanne Horak, als sie vor einiger Zeit die alten Gästebücher des Gasthof Stern durchforstete: „In den Listen finden sich eine Reihe von Berühmtheiten der damaligen Zeit.“ Eine Auswahl der illustren Sommerfrischler wird vorgestellt; Titel: Saint-Tropez am Staffelsee.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren es die Adeligen, die zum Frischluft schnappen aus der stickigen Stadt hinaus aufs Land zogen. Daher kommt der Begriff ‚Sommerfrische‘, erzählt Franziska Lobenhofer-Hirschbold (Eschenloher Geschichtsverein ‚Burgadler‘) in ihrer Einführung zur Seehauser Ausstellung. Ein halbes Jahrhundert danach entdeckten wohlhabende Bürger und Künstler das Voralpenland. Mit Sack und Pack quartierten sich die ‚besseren Leute‘ für Wochen und Monate in den Bauernhäuser ein.

Es gründeten sich Alpenvereine für städtische Bergfexe. Nach dem ersten Weltkrieg propagierten ‚Die Naturfreunde‘ den Urlaub für alle Gesellschaftsschichten. Fremdenverkehrs-, Verschönerungs- und Trachtenvereine sorgten für die Unterhaltung der Gäste.

Die Seehauser Ausstellung beginnt mit Baedecker‘s Reiseführer‘ aus dem Jahr 1886, in dem zwei Seehauser Hotels und Gasthäuser mit jeweils einem Stern aufgelistet sind: Das ‚Curhaus Staffelsee‘ wird für einen angenehmen Sommeraufenthalt empfohlen, und der ‚Gasthof Fuchs‘ (Seerose) gilt als nicht teuer. 1902 erwähnt Baedecker zwei gut eingerichtete Schwimm- und Badeanstalten. Aus ganz Deutschland kamen die Gäste. Sie suchten Erholung und körperliche Ertüchtigung. Die Sommerfrischler durchwanderten die Wälder und ruderten auf dem Staffelsee.

Singender Seemann & Deutsche Nachtigall

Die Ausstellung steht unter dem Motto: Ein Fischerdorf und seine berühmten Sommerfrischler. Susanne Horak stellt sieben Prominente näher vor.

• Die Opernsängerin Erna Sack (1898 – 1972) galt als ‚Deutsche Nachtigall‘. Während der 1930er Jahre verbrachte die Sopranistin ihre Ferien im ‚Haus Iblher‘ und kaufte sich 1956 eine Villa auf der Halbinsel Burg.



• Der ‚Singende Seemann‘, Fritz Windgassen (1883-1963), war als Heldentenor und Wagner-Sänger bekannt geworden. Windgassen verbrachte einige Sommeraufenthalte im Seehauser Gasthof ‚Stern‘ bevor er sich 1925 ein Haus in Uffing kaufte, wo er ab 1945 seßhaft wurde.



• Die Schauspielerin Margarete Haagen (1889-1966) war in den 1950er-Jahre als ‚Oma Jantzen vom Pferdegestüt Immenhof einem breiten Kinopublikum bekannt geworden. Erholung fand sie in der Pension Probst, direkt am Staffelsee – wo sie ganz normaler Gast mit Familienanschluss sein konnte.



• Der Schriftsteller Arthur Ernst Rutra (1892-1942) kam immer wieder von München heraus an den Staffelsee. Bei diesen Gelegenheiten wohnte er im Gasthof ‚Zum Stern‘. Am 9. Oktober 1942 wurde Rutra im Vernichtungslager Maly Trostinez (Minsk) von den Nazis ermordet.



• Der Grafiker Josef Nikolaus Geis (1892-1952) arbeitete für die ‚Fliegenden Blätter‘ und später für die Zeitschrift ‚Jugend‘. Er war zur Sommerfrische im Gasthof ‚Zum Stern‘.



• Die Malerfreunde Edmund Steppes (1873-1968) und Alfred Vollmar (1893-1980) verbrachten die Sommer im Gasthof ‚Zum Stern‘ – mit Zeichenutensilien waren sie auf Motivsuche.



Susanne Horak: „Nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch das Wasser des Staffelsees lockte die Gäste an. Mit der Verlängerung der Bahnlinie von Weilheim nach Murnau kamen immer mehr Städter.“ Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, 25. September 2022, im Staffelsee-Museum in Seehausen zu sehen. Donnerstag bis Sonntag, von 14 -18 Uhr. Infos: Tel. 08841-629789 (ab 18 Uhr). Günter Bitala