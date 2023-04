Starke Frauen-Projekt: Flohmarkt für den guten Zweck findet am 23. April 2023 in Grainau statt

Von: Margot Schäfer

Teilen

Bereits zwei Auto haben (v.l.) Bettina Zopf, Bärbel Kasischke, Pfarrerin Uli Wilhelm und Traudi Anzensberger mit Flohmarkt-Artikeln beladen. Sicher kommen bis zum Aktionstag am 23. 4. noch eine Menge dazu, denn der Erlös dient regionalen Mädchen- und Frauenprojekten rund um das Thema „Starke Frauen“. © Meggy Schäfer

GAP – Geht es nach den Frauen des Zonta-Clubs Garmisch-Partenkirchen, so wechseln eine wunderschöne Künstlervase, die Glas Paperweights-Sammlung, ein handbemaltes Kinderbett mit neuer Matratze, diverse Gemälde und Bilder, Taschen, hochwertige, neue Designer-Kleidung, CD’s, Rosenkränze, Modeschmuck und viele weitere Gegenstände, Kunstobjekte und Sammlerstücke demnächst den Besitzer. Gegen einen angemessenen Preis versteht sich. „Die Idee, einen Flohmarkt zu veranstalten, gab’s schon länger. Jetzt wollen wir sie in die Tat umsetzen“, erklärt Club-Präsidentin Bettina Zopf. „Der Erlös soll dem guten Zweck dienen. Konkret für regionale Mädchen- und Frauenprojekte und in erster Linie für einen weiteren Selbstverteidigungs-Kurs der Mädchen der St. Irmengard-Schulen verwendet werden.“

Bereits einmal durchgeführt war er ein voller Erfolg und soll in weiteren Klassen fortgesetzt werden. Gewalt gegen Frauen ist ein gesellschaftliches Thema, das bekanntlich noch immer klein geredet oder tot geschwiegen wird. Jetzt möchte der Zonta-Club mit einem Projekttag erneut darauf aufmerksam machen. Gastgeber ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen, zu der auch die Erlöserkirche in Grainau gehört.

„Hier veranstalten wir am Sonntag, 23.4., 11 bis 17 Uhr einen Projekttag unter dem Motto „Starke Frauen“, erläutert Pfarrerin Uli Wilhelm. Ein Termin, den man sich schon einmal fest in den Kalender eintragen sollte. Mit einem Gottesdienst zum Thema beginnt die Aktion. Anschließend darf auf dem Flohmarkt gestöbert werden. „Alles schöne Dinge, die man selbst nicht mehr aber vielleicht ein anderer gebrauchen kann“, meint Traudi Anzenberger.



Sie ist ebenso wie Bärbel Kasischke Kirchenvorsteherin und Zonta-Club-Mitglied. Beide Frauen kümmern sich federführend um die Organisation, in Kasischke‘s Garage werden die Exponate sortiert und gesammelt. Auch für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, süßem und salzigem Gebackenen gesorgt. Der rührige, engagierte Zonta-Club Garmisch-Partenkirchen hofft auf zahlreiche Interessierte und Unterstützer für seinen Aktionstag ‚Starke Frauen‘. www.zonta-gap.de sm