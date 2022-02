Stephanie Gross ist neue Geschäftsführerin der Wasserkraftwerk Großweil GmbH

Im Bild (v.l.): Günther Rösch Gemeindewerke GAP, Markus Poettinger Geschäftsführer Kraftwerk Farchant, Geschäftsführer Franz-Xaver Schweiger, Geschäftsführerin Stephanie Gross, Wodan Lichtmeß Vorstand Gemeindewerke GAP, Frank Bauer 1. BGM Gemeinde Großweil). © privat

Großweil – Im Rahmen der letzten Gesellschafterversammlung wurde der Wechsel in der Geschäftsführung der Wasserkraftwerk Großweil GmbH beschlossen. Als Geschäftsführer waren bisher Günther Rösch und Franz-Xaver Schweiger bestellt. Der bisherige Geschäftsführer Günther Rösch (ehemaliger techn. Leiter der Gemeindewerke GAP) tritt seinen Posten aus Altersgründen an seine Nachfolgerin Stephanie Gross ab. Die Diplomwirtschaftsingenieurin war bereits seit einigen Jahren an der Ausführung des Projekts beteiligt.

Im Jahr 2014 wurde die Wasserkraftwerk Großweil GmbH gegründet und Günther Rösch sowie Manfred Sporer (damals 1. BGM Gemeinde Großweil) zu ihren ersten Geschäftsführern bestellt. Das Ziel war ein innovatives Schachtkraftwerk in der Loisach bei Großweil zu bauen und dadurch einen Beitrag zur klimafreundlichen Stromerzeugung zu leisten. Die Besonderheit bei dieser Art von Wasserkraftwerk ist, dass es das erste seiner Art ist. Bei diesem Projekt sind neben den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen noch die Gemeinde Großweil sowie die Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co. KG beteiligt. Seit dem Jahr 2020 produziert das Schachtkraftwerk nun störungsfrei klimafreundlichen Strom für Großweil. Herr Rösch war ganz maßgeblich an dem Erfolg des Projekts beteiligt. kb