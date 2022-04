Stopp-Schilder für Tourengeher im Ammertal

Thomas Weber bei der Beschilderungsaktion mit dabei. © Naturpark Ammergauer Alpen

Ammertal – Kontrolltouren der Naturpark-Ranger zeigten, dass einige Skitourengeher und Schneeschuhwanderer das Wald-Wild-Schongebiet im hinteren Sägertal um den sogenannten Kessel nicht beachteten.

Um für mehr Ruhe im Gebiet zu sorgen stellte das Team vom Naturpark an den beiden Hauptzugängen zu dem Schongebiet, dem Beckentalsattel und im oberen Lösertal, weitere Schilder auf, die auf das Schongebiet aufmerksam machen. „Die meisten Besucher sind nicht mutwillig, sondern unwissend in Wald-Wild-Schongebieten unterwegs“ – so Ranger Thomas Weber.

Das 2019 vergrößerte Wald-Wild-Schongebiet an der Ostflanke des bekannten Skitourenbergs Scheinbergspitze wird beispielsweise von den Tourengehern mit ganz wenigen Ausnahmen beachtet. Der Naturpark Ammergauer Alpen ist zuversichtlich, dass sich dieser Erfolg auch am Hasentalkopf wieder einstellt. Vor der Corona-Pandemie war das gesamte hintere Sägertal noch viel ruhiger gewesen.

Wald-Wild-Schongebiete



Um Bergbegeisterten eine naturverträgliche Tourenplanung zu ermöglichen, richtete der Deutschen Alpenverein innerhalb seiner Kampagne „Natürlich auf Tour“ sog. Wald-Wild-Schongebiete ein. Sie schützen Lebensräume und Rückzugsorte von besonders sensiblen Tierarten. Diese Tiere haben sich spezifisch an die Bedingungen im Winter im alpinen Raum angepasst. Ihr Schlüssel zum Erfolg ist möglichst wenig Energie zu verbrauchen – doch jedes noch so kleine Aufschrecken durch einen Menschen wird auf Dauer lebensbedrohlich.



Die Schongebiete sind daher von besonderer Bedeutung für die Raufußhühner sowie Gams und Rotwild. Die Gebiete sind in den Alpenvereins- und Naturparkkarten dargestellt und online z.B. auf der Internetseite des Naturparks bzw. in der Zugspitz Region App dargestellt. kb